Black-Friday-Highlight: HomeKit-Kamera für 35 Euro

Der Zubehör-Anbieter Anker hat seine Black-Friday-Angebote kommuniziert und bietet gute 30 Prozent auf seine HomeKit-Kameras (darunter auch die schwenkbare Indoor-Cam), seine Power-Core-Akkus und die Eufy Videotürklingel an.

Highlight hier ist definitiv die aktuell nur 35 Euro teure HomeKit-Kamera mit Bewegungsverfolgung, die wir zu ihrem Marktstart Ende August ausführlich vorgestellt haben. Diese startete damals für 49,99 Euro in den Markt und wurde selbst zur Einführung noch für 40 Euro angeboten.

Zuverlässig selbst im Einsatz

Die Kamera der Anker-Tochter Eufy lässt sich wahlweise in das eigene HomeKit-Setup einbinden oder über die offizielle Eufy-App fernsteuern. Diese meldet erkannte Bewegungen in zuvor definierten Aktivitätszonen per Push und inklusive eines Schnappschusses der Person, deren Bewegungen die Aufnahme ausgelöst haben.

NAS-Anbindung und Live-Stream möglich

Neben der reinen App-Nutzung, lässt sich die Eufy-Kamera auch im Heimnetz freigeben und so direkt mit NAS-Lösungen zur Heimüberwachung wie der Synology Surveillance Station verheiraten. Sprich: Statt ihre Aufnahmen nur auf der eingesteckten SD-Speicherkarte zu sichern, streamt die Eufy-Cam so 24/7 an euren Netzwerkspeicher, der das gesamte Videomaterial archivieren und euch Bereiche mit Bewegungen gesondert markieren kann.

Wir haben die Eufy-Kamera seit ihrem Debüt im Einsatz und mussten diese bislang noch nicht neu starten oder anderweitig zum Normalbetrieb überreden – der kleine Kunststoff-Kegel mit integrierter Nachtsicht-Funktion arbeitet verlässlich, erlaubt das Gegensprechen und kann gut über die Eufy-App administriert werden.

Einzig die Push-Mitteilungen haben an bislang 3-4 Tagen auf das Mitsenden der Personen-Schnappschüsse verzichtet. Hier ist allerdings unklar ob dies an Apple oder an der Eufy-Kamera selbst lag.

Die Black-Friday-Angebote von Anker

