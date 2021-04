Parcello: Paketverfolgungs-App pflanzt Bäume

Parcello kanten wir bislang noch nicht. Die iPhone-App zur Paketverfolgung bewirbt ihre Dienste ähnlich wie die Suchmaschine ecosia.org und verspricht ebenfalls, sich für ihre Nutzung mit dem Pflanzen von Bäumen zu revanchieren.

Zwar trägt Parcello mit der Behauptung, als Konsument könnte man auch weiterhin guten Gewissens online bestellen, wenn man zum Tracken der georderten Pakete nur die App nutzen würde, für unseren Geschmack etwas dick auf, die Idee an sich ist aber ganz nett.

Ein Baum auf 1000 Pakete

Aktuell pflanzt das Unternehmen je 1.000 verfolgter Pakete einen neuen Baum und macht folgende Rechnung auf: Da ein Baum etwa eine Tonne CO2 kompensieren würde und der Paketversand im Durchschnitt 500g CO2 pro Paket verursachen würde, sollte dieser für klimaneutralen Versand von 2.000 Sendungen sorgen.

Dass diese Rechnung den verursachten Verpackungsmüll links liegen lässt, ignorieren wir mit Blick auf die aktuelle Corona-Ausnahmesituation vorübergehend. Immerhin: Damit das Werbeversprechen nicht nur Werbeversprechen bleibt, veröffentlicht Parcello alle Spendenberichte der Baumpflanzaktionen auf parcello.org.

Für DHL, Amazon, UPS, Hermes & Co.

Hier finden sich auch weitere Infos zur Paket-Tracking-App. Dies unterstützt Sendungen von DHL, Hermes, UPS, USPS, GLS, DPD, TNT, POSTAT, FedEx und Amazon und finanziert sich wahlweise durch eingeblendete Werbung oder durch eine überschaubare Jahres-Gebühr von 5 Euro.

Diese gestattet neben der App-Nutzung auch den Zugriff auf das sich synchronisierende Online-Portal des Anbieters, meldet sich mit lokalen Benachrichtigungen bei Änderungen im Sendungsstatus zu Wort und zeigt Zustell-Prognosen an, die die ungefähre Lieferzeit in Abhängigkeit von der Liefer-Adressen ermitteln und ein Zeitfenster vorhersagen, in dem die Wahrscheinlichkeit das der Zusteller oder die Zustellerin vor der Tür steht, besonders groß ist