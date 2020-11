Neu in iOS 14.3: Öko-Suchmaschine Ecosia wird wählbar

8 bis 12 Milliarden US-Dollar zahlt Google jährlich an Apple, um auf dem iPhone ab Werk als Standard-Suchmaschine eingestellt zu sein. Da diese von den meisten Anwendern ohnehin nicht umgestellt wird, kann Google hier mit verlässlichen Einnahmen durch die ausgelieferten Werbeanzeigen kalkulieren.

Und diese sind beachtlich. Wie eine aktuelle Klageschrift des amerikanischen Justizministeriums erst Ende Oktober offenbarte, zeichnen Apple-Geräte grob für jede zweite Google-Suche verantwortlich.

Zweiter Ausbau nach DuckDuckGo

Wohl auch im sich gegen die Vorwürfe zu wehren, die Google-Kooperation sei nicht im Interesse der Nutzer, hat Apple die Auswahl an verfügbaren Suchmaschinen in der ersten Beta von iOS 14.3 jetzt um die Öko-Suchmaschine Ecosia ergänzt. Der jüngste Neuzugang, nachdem Apple mit dem Debüt von iOS 8 im Herbst 2016 die Datenschutz-Suchmaschine DuckDuckGo in die Auswahl der Such-Anbieter integrierte.

Die neue Suchmaschine lässt sich in den iOS-Einstellungen im Bereich Safari > Suchmaschine zum System-Standard befördern und wird dann sowohl während der Texteingabe in der Safari-Adressleiste (zur Anzeige der Suchvorschläge) als auch zum Suchen selbst genutzt.

Bislang musste Ecosia-Fans die Suchmaschine dafür direkt ansteuern oder die offizielle Ecosia-App aus dem App Store installieren.

Einmal zum Standard befördert bietet sich ein Besuch der Ecosia-Einstellungen an, in der sich Sprache, Suchgebiet und Safe-Search konfigurieren lassen.

Mit Suchen Bäume pflanzen

Ecosia gibt an, die Einnahmen aus den Suchanfragen zu verwenden, um Bäume in bedürftigen Regionen zu pflanzen. Nach eigenen Angaben hat der in Berlin ansässige Betreiber bereits 113 Millionen Bäume in über 9000 Pflanzorten gesetzt und dafür knapp 13 Millionen Euro investiert. Insgesamt zählt Ecosia über 15 Millionen aktive Nutzer.