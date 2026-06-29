Mac- und Mobilversion rücken enger zusammen
Parachute Backup: iCloud-Fotos und -Drive mit dem iPhone sichern
Die Backup-Anwendung Parachute Backup hat ein größeres Update erhalten. Die inzwischen von Leitmotif weiterentwickelte App kümmert sich um die lokale Sicherung von iCloud-Fotos und Inhalten aus iCloud Drive. Mit der jetzt verfügbaren Aktualisierung wurde vor allem die Fotosicherung überarbeitet. Die Entwickler haben die dafür zuständige Backup-Engine neu geschrieben, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die App robuster gegenüber unterschiedlichen Fotomediatheken zu machen.
Wir hatten Parachute Backup im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt und anschließend selbst mit einer größeren iCloud-Fotomediathek ausprobiert. Dabei ließ sich eine Sammlung mit knapp 50.000 Fotos und Videos vollständig auf einem NAS im Heimnetz sichern. Der erste Durchlauf dauerte mehrere Tage, wurde nach Verbindungsabbrüchen aber automatisch fortgesetzt. Neue Inhalte werden danach inkrementell ergänzt, sodass der aufwendige Erstabgleich nur einmal anfällt. Seit August 2025 ist die App auch für iPhone und iPad verfügbar.
Besser sichtbare Auswahl vor dem Backup
Mit der neuen Version sollen Nutzer nun leichter erkennen können, was genau gesichert wird. Die Einstellungen für Fotosicherungen wurden neu gestaltet und zeigen vor dem Start an, wie viele Elemente in das Backup einfließen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn nicht die gesamte Mediathek gesichert werden soll oder einzelne Inhalte ausgeschlossen werden.
Auch die Einstellungen für iCloud Drive wurden überarbeitet. Die Auswahl der Quellordner ist nun übersichtlicher aufgebaut und zeigt an, wie viele Dateien in den einzelnen Bereichen enthalten sind. Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Sicherungen bei Ordnern mit der Endung „nosync“ hängen bleiben konnten. Die Aktualisierung bringt außerdem korrekt angezeigte Backup-Größen in der Historie sowie eine Live-Aktivität, die sich bereits während der Vorbereitungsphase zuverlässig aktualisiert.
Einheitliche Ergebnisse auf allen Geräten
Parachute Backup steht inzwischen nicht nur für den Mac, sondern auch für iPhone und iPad zur Verfügung. Mit der neuen Version sollen die Einstellungen und Ergebnisanzeigen für Fotosicherungen auf beiden Plattformen identisch ausfallen. Wer zwischen Mac und Mobilgerät wechselt, bekommt dadurch dieselben Informationen und muss sich nicht an unterschiedliche Darstellungen gewöhnen.
Für bestehende Nutzer wird einmalig auf das neue Layout der Fotosicherungen hingewiesen. Die Entwickler erklären damit die geänderte Struktur, ohne dass Anwender ihre Sicherungen neu anlegen müssen. Am grundsätzlichen Konzept der App ändert sich nichts. Parachute Backup bleibt eine Lösung für Nutzer, die ihre iCloud-Daten nicht allein bei Apple belassen wollen, sondern zusätzlich lokal, auf einem NAS oder auf externen Speichermedien archivieren möchten. Die Anwendung wird weiterhin als Einmalkauf angeboten und verzichtet auf ein Abonnement.
Entwickler: Leitmotif GmbH
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Keine hunderte Warnmails mehr?
Das wäre toll!
Ich ertappe mich gerade selbst.
Ich würde es gerne erstmal testen bevor ich 10 Euro bezahle.
Da würde ich ein Abonnement mit 10 Euro lifetime bevorzugen.
Dafür aber eine Woche Testphase.
Hat jemand Erfahrung mit Parachut? Ich nutze schon seit Jahren iMazing, aber das Foto-BackUp-Feature klingt sehr spannend und ist m.W. so nicht in iMazing enthalten.
Unterschiedliche Konzepte. iMazing sicher dein iPhone und schiebt es auf Speicher. Parachute lädt Daten aus der Cloud und speichert sie lokal
Ich nutze auch iMazing, aber iMazing sichert doch einfach nur mein iPhone, nicht aber die iCloud Inhalte. Ich hätte in iMazing nur dann alles gesichert, wenn ich auf dem iPhone genügend Speicherplatz zur Verfügung habe und „Originale behalten“ aktiviere. Das geht aber am iPhone nur bei Fotos und nicht bei iCloud Drive soweit ich weiß.
Also erfüllte Parachute Backup deinen anderen Zweck und beide haben Parallel ihre Daseinsberechtigung :-).
Alle, die eine Synology NAS zu Hause haben, brauchen sowas nicht! Schon gar nicht die iCloud. Lieber alles auf eigener Hardware sichern. Synology bietet die hauseigene App „Synology photos“. Damit bleiben wirklich kaum noch Wünsche übrig.
Man kan entweder ausgewhlte fotos sichern (WLAN), oder voll automatisch alles, bei jeder Änderung!
Natürlich in private Bereiche, die nicht jeder sofort aus der Familie sehen muss.
Hinterher kann man die Fotos nach Belieben wegsortieren. Beim Upload finde ich es absolut genail, dass jedes Bild in entsprechend Ordner (Jahr-Monat) gesichert wird. Damit hat man alles schön übersichtlich gesichert
Wieso ist das eine iOS App? Ich will doch auf dem NAS sichern. Oder übernimmt das iPhone die Übertragungen das wäre ja unpraktisch. Ich suche einen Weg, wie ich auf dem synology NAS das Backup anstoßen kann und es läuft autark durch.
Deine Lösung heisst: „Synology photos“. Ich verwende nichts anderes mehr.
Schau meinen Post zu Gerhard.
Die App gibt es auch für den Mac
Wird dies überhaupt bei einer Synology benötigt ? Ich habe alles automatisiert auf dem NAS, mit kostenlosen Bordmitteln…..
Ich nutze auch das Synology-Foto Backup,
Aber die Apple PhotoApp ist so viel mehr wie einfach nur die iPhone Filmrolle.
Werden mit der App dann endlich auch
meine Alben und geteilte Alben gesichert, und evtl. auch die Favoriten???
Die App funktioniert gut, wenn man die initiale Sicherung erstmal hinter sich gebracht hat. Für mich dennoch keine Option, da die Bilder nach Datum sortiert werden und die von mir angelegte Ordner- und Albumstruktur nicht gesichert wird. Bleibe daher bis auf Weiteres bei PhotoSync, das aber ein schlimmes UI hat.
Hat jemand Erfahrung beim Back-up per USB auf eine Festplatte bezüglich Zuverlässigkeit und Dauer?
Ähnliches leistet zusätzlich ohne Zusatzkosten der CarbonCopyCloner mit seinem Diplomat.