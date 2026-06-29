Parachute Backup: iCloud-Fotos und -Drive mit dem iPhone sichern

Die Backup-Anwendung Parachute Backup hat ein größeres Update erhalten. Die inzwischen von Leitmotif weiterentwickelte App kümmert sich um die lokale Sicherung von iCloud-Fotos und Inhalten aus iCloud Drive. Mit der jetzt verfügbaren Aktualisierung wurde vor allem die Fotosicherung überarbeitet. Die Entwickler haben die dafür zuständige Backup-Engine neu geschrieben, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die App robuster gegenüber unterschiedlichen Fotomediatheken zu machen.

Wir hatten Parachute Backup im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt und anschließend selbst mit einer größeren iCloud-Fotomediathek ausprobiert. Dabei ließ sich eine Sammlung mit knapp 50.000 Fotos und Videos vollständig auf einem NAS im Heimnetz sichern. Der erste Durchlauf dauerte mehrere Tage, wurde nach Verbindungsabbrüchen aber automatisch fortgesetzt. Neue Inhalte werden danach inkrementell ergänzt, sodass der aufwendige Erstabgleich nur einmal anfällt. Seit August 2025 ist die App auch für iPhone und iPad verfügbar.

Besser sichtbare Auswahl vor dem Backup

Mit der neuen Version sollen Nutzer nun leichter erkennen können, was genau gesichert wird. Die Einstellungen für Fotosicherungen wurden neu gestaltet und zeigen vor dem Start an, wie viele Elemente in das Backup einfließen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn nicht die gesamte Mediathek gesichert werden soll oder einzelne Inhalte ausgeschlossen werden.

Auch die Einstellungen für iCloud Drive wurden überarbeitet. Die Auswahl der Quellordner ist nun übersichtlicher aufgebaut und zeigt an, wie viele Dateien in den einzelnen Bereichen enthalten sind. Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Sicherungen bei Ordnern mit der Endung „nosync“ hängen bleiben konnten. Die Aktualisierung bringt außerdem korrekt angezeigte Backup-Größen in der Historie sowie eine Live-Aktivität, die sich bereits während der Vorbereitungsphase zuverlässig aktualisiert.

Einheitliche Ergebnisse auf allen Geräten

Parachute Backup steht inzwischen nicht nur für den Mac, sondern auch für iPhone und iPad zur Verfügung. Mit der neuen Version sollen die Einstellungen und Ergebnisanzeigen für Fotosicherungen auf beiden Plattformen identisch ausfallen. Wer zwischen Mac und Mobilgerät wechselt, bekommt dadurch dieselben Informationen und muss sich nicht an unterschiedliche Darstellungen gewöhnen.

Für bestehende Nutzer wird einmalig auf das neue Layout der Fotosicherungen hingewiesen. Die Entwickler erklären damit die geänderte Struktur, ohne dass Anwender ihre Sicherungen neu anlegen müssen. Am grundsätzlichen Konzept der App ändert sich nichts. Parachute Backup bleibt eine Lösung für Nutzer, die ihre iCloud-Daten nicht allein bei Apple belassen wollen, sondern zusätzlich lokal, auf einem NAS oder auf externen Speichermedien archivieren möchten. Die Anwendung wird weiterhin als Einmalkauf angeboten und verzichtet auf ein Abonnement.