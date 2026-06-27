Als wir das erste Mal von Backup-Akkus gehört haben, dachten wir, das sei eher so ein US-Ding. Mittlerweile zeigt sich jedoch auch hierzulande immer häufiger, dass die Infrastruktur den Anforderungen teils nicht gewachsen ist. Erst heute früh gab es die Meldung, dass in Baden-Württemberg rund 24.000 Menschen über mehrere Stunden hinweg keinen Strom hatten. Panik ist deshalb wohl nicht angebracht. Doch wenn ein großer Gefrierschrank abtaut, kann der Schaden durchaus erheblich sein.

Nachdem Bluetti bereits mit der Auslieferung seines Fridge Power beginnt, hat inzwischen auch Jackery einen als Backup für Kühlschränke konzipierten Akku angekündigt. Den Fridge Power von Bluetti haben vorab schon als EU-Version zum Ausprobieren da. Offiziell soll das Gerät hierzulande im September erscheinen.

Komfortabler als eine Powerstation

Natürlich kann man im Ernstfall auch einfach eine Powerstation verwenden, um wichtige Geräte bei einem Stromausfall am Laufen zu halten. Der Fridge Power von Bluetti setzt dagegen auf das Prinzip einrichten und vergessen. Die Bauform ist so gewählt, dass man den Akku einigermaßen vernünftig in sein Umfeld integrieren kann und sich nicht mehr darum kümmern muss. In europäischen Küchen könnte dies dennoch eine Herausforderung werden, besonders gut scheint uns das Gerät dagegen geeignet, um in einem Keller oder einem Abstellraum platzierte Kühl- und Gefrierschränke abzusichern.

Bei uns hängen zwei Kühlgeräte und über das Verlängerungskabel klein noch ein NAS-Gerät am Power Fridge

Die EU-Version des Fridge Power ist 59 × 35 × 8 cm groß und kann entweder direkt auf den Kühlschrank gelegt oder an der Wand montiert werden. Eine Wandhalterung, von der sich das Gerät einfach abnehmen lässt, ist im Lieferumfang enthalten. Bluetti legt sogar einen Handgriff bei, den man seitlich anbringen kann, um das Gerät wie einen Koffer zu tragen. Das mag für Sonderfälle taugen, ist jedoch nicht mit einer handlichen Powerstation zu vergleichen.

Zwei Schuko-Dosen mit zusammen 1.800 Watt

Bei uns liegt der Kühlschrankakku von Bluetti auf einem Gefrierschrank im Keller und wirkt dort deutlich kompakter als zunächst erwartet. Das Gerät wird mit einer Wandsteckdose verbunden und hält seinerseits zwei Schuko-Steckplätze für den Anschluss von Kühl- oder sonstigen Geräten bereit. Die maximale Leistungsabgabe liegt bei 1.800 Watt. Kühl- und Gefriergeräte benötigen allerdings deutlich weniger Leistung, sodass man mit der verbauten Akku-Kapazität von 2.016 Wattstunden teils auch mehrere Tage überbrücken kann.

Rückseitig findet sich am Bluetti Fridge Power zusätzlich ein DC-Anschluss, mit dem man beispielsweise ein Solarmodul als Stromlieferant verbinden kann. Auf der Vorderseite ist das Gerät mit einem schlichten Display ausgestattet, das über den Akkustand und den Zustand des Stromnetzes informiert.

USV mit 10 ms Umschaltzeit

Bei einem Stromausfall schaltet Fridge Power innerhalb von 10 ms um und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Geräte. Dank der kurzen Umschaltzeit lässt sich das System auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung für andere Geräte wie Router oder NAS-Laufwerke verwenden.

Die Konfiguration und Bedienung erfolgt per App. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif kann man den Akku beispielsweise auch so konfigurieren, dass er sich zu günstigen Nachtzeiten lädt und die verbundenen Geräte tagsüber netzunabhängig versorgt. In diesem Modus kann man festlegen, dass der Akkustand nicht unter einen bestimmten Wert sinken darf, um den Ausfallschutz zu gewährleisten.

Zusatzdisplay optional

Ergänzend zu der Anzeige am Gerät selbst bietet Bluetti ein kleines magnetisches Bluetooth-Display als Zubehör für den Fridge Power an. Darauf lassen sich ähnlich wie mithilfe der App erweiterte Informationen zu dem Akku anzeigen. Im Falle eines Stromausfalls sieht man hier auch, wie lange die vorhandene Reserve voraussichtlich ausreicht. Zusätzlich verfügt das Display über Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie einer Zeitanzeige ausgestattet.

Der Euro-Verkaufspreis für den Kühlschrank-Akku von Bluetti steht noch nicht fest. In den USA werden 1.299 Dollar genannt, wobei wir davon ausgehen, dass sich der Straßenpreis hier unter 1.000 Euro einpendeln wird.

Powerstations von Bluetti im Angebot

Die gewöhnlichen Powerstations von Bluetti sind aktuell übrigens durch die Bank zu Sonderpreisen zu haben. Der Hersteller hat aktuell noch eine Sommeraktion laufen, in deren Rahmen man das kleinste Modell mit 1.024 Wattstunden Kapazität bereits ab 461 Euro bekommt. Die größeren Geräte kommen in ebenfalls noch kompakten Varianten mit 2.073 und 3.014 Wattstunden oder in Form der Bluetti Elite 400 mit 3.840 Wattstunden auf Rädern.