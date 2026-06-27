Kommt im September nach Deutschland
Bluetti Fridge Power: Backup-Akku für Kühlschränke angeschaut
Als wir das erste Mal von Backup-Akkus gehört haben, dachten wir, das sei eher so ein US-Ding. Mittlerweile zeigt sich jedoch auch hierzulande immer häufiger, dass die Infrastruktur den Anforderungen teils nicht gewachsen ist. Erst heute früh gab es die Meldung, dass in Baden-Württemberg rund 24.000 Menschen über mehrere Stunden hinweg keinen Strom hatten. Panik ist deshalb wohl nicht angebracht. Doch wenn ein großer Gefrierschrank abtaut, kann der Schaden durchaus erheblich sein.
Nachdem Bluetti bereits mit der Auslieferung seines Fridge Power beginnt, hat inzwischen auch Jackery einen als Backup für Kühlschränke konzipierten Akku angekündigt. Den Fridge Power von Bluetti haben vorab schon als EU-Version zum Ausprobieren da. Offiziell soll das Gerät hierzulande im September erscheinen.
Komfortabler als eine Powerstation
Natürlich kann man im Ernstfall auch einfach eine Powerstation verwenden, um wichtige Geräte bei einem Stromausfall am Laufen zu halten. Der Fridge Power von Bluetti setzt dagegen auf das Prinzip einrichten und vergessen. Die Bauform ist so gewählt, dass man den Akku einigermaßen vernünftig in sein Umfeld integrieren kann und sich nicht mehr darum kümmern muss. In europäischen Küchen könnte dies dennoch eine Herausforderung werden, besonders gut scheint uns das Gerät dagegen geeignet, um in einem Keller oder einem Abstellraum platzierte Kühl- und Gefrierschränke abzusichern.
Bei uns hängen zwei Kühlgeräte und über das Verlängerungskabel klein noch ein NAS-Gerät am Power Fridge
Die EU-Version des Fridge Power ist 59 × 35 × 8 cm groß und kann entweder direkt auf den Kühlschrank gelegt oder an der Wand montiert werden. Eine Wandhalterung, von der sich das Gerät einfach abnehmen lässt, ist im Lieferumfang enthalten. Bluetti legt sogar einen Handgriff bei, den man seitlich anbringen kann, um das Gerät wie einen Koffer zu tragen. Das mag für Sonderfälle taugen, ist jedoch nicht mit einer handlichen Powerstation zu vergleichen.
Zwei Schuko-Dosen mit zusammen 1.800 Watt
Bei uns liegt der Kühlschrankakku von Bluetti auf einem Gefrierschrank im Keller und wirkt dort deutlich kompakter als zunächst erwartet. Das Gerät wird mit einer Wandsteckdose verbunden und hält seinerseits zwei Schuko-Steckplätze für den Anschluss von Kühl- oder sonstigen Geräten bereit. Die maximale Leistungsabgabe liegt bei 1.800 Watt. Kühl- und Gefriergeräte benötigen allerdings deutlich weniger Leistung, sodass man mit der verbauten Akku-Kapazität von 2.016 Wattstunden teils auch mehrere Tage überbrücken kann.
Rückseitig findet sich am Bluetti Fridge Power zusätzlich ein DC-Anschluss, mit dem man beispielsweise ein Solarmodul als Stromlieferant verbinden kann. Auf der Vorderseite ist das Gerät mit einem schlichten Display ausgestattet, das über den Akkustand und den Zustand des Stromnetzes informiert.
USV mit 10 ms Umschaltzeit
Bei einem Stromausfall schaltet Fridge Power innerhalb von 10 ms um und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Geräte. Dank der kurzen Umschaltzeit lässt sich das System auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung für andere Geräte wie Router oder NAS-Laufwerke verwenden.
Die Konfiguration und Bedienung erfolgt per App. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif kann man den Akku beispielsweise auch so konfigurieren, dass er sich zu günstigen Nachtzeiten lädt und die verbundenen Geräte tagsüber netzunabhängig versorgt. In diesem Modus kann man festlegen, dass der Akkustand nicht unter einen bestimmten Wert sinken darf, um den Ausfallschutz zu gewährleisten.
Zusatzdisplay optional
Ergänzend zu der Anzeige am Gerät selbst bietet Bluetti ein kleines magnetisches Bluetooth-Display als Zubehör für den Fridge Power an. Darauf lassen sich ähnlich wie mithilfe der App erweiterte Informationen zu dem Akku anzeigen. Im Falle eines Stromausfalls sieht man hier auch, wie lange die vorhandene Reserve voraussichtlich ausreicht. Zusätzlich verfügt das Display über Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie einer Zeitanzeige ausgestattet.
Der Euro-Verkaufspreis für den Kühlschrank-Akku von Bluetti steht noch nicht fest. In den USA werden 1.299 Dollar genannt, wobei wir davon ausgehen, dass sich der Straßenpreis hier unter 1.000 Euro einpendeln wird.
Powerstations von Bluetti im Angebot
Die gewöhnlichen Powerstations von Bluetti sind aktuell übrigens durch die Bank zu Sonderpreisen zu haben. Der Hersteller hat aktuell noch eine Sommeraktion laufen, in deren Rahmen man das kleinste Modell mit 1.024 Wattstunden Kapazität bereits ab 461 Euro bekommt. Die größeren Geräte kommen in ebenfalls noch kompakten Varianten mit 2.073 und 3.014 Wattstunden oder in Form der Bluetti Elite 400 mit 3.840 Wattstunden auf Rädern.
Über 1000€ um einen in Deutschland sehr seltenen Stromausfall beim Kühlschrank zu überbrücken?
Bei einigen Kilo Wagyu kann ich das verstehen, aber sonst?
Werden häufiger werden. Das Gerät ist ja aber nicht nur für Deutschland
Wieso werden die mehr? Ich denke das ist nicht Gottgegeben und GasKati könnte was dagegen tun. Man will aber nicht die Netze ausbauen und stabilisieren.
Anderes Thema die Notwendigkeit halte ich für so lala:
1. Selten Stromausfälle und dann noch seltener über 12 h;
2. Schaut mal in die Bedingungsableitung der Gefrierschränke, wie viel Stunden die Hersteller garantieren, dass die Sachen gefroren bleiben. Das ist meist auch >12 h.
Warum sollen die mehr werden? Das Gegenteil ist der Fall.
Würde das nicht auch mit einer deutlich günstigeren USV gehen? Klar piept die dann und man würde lediglich den Stromausfall überbrücken können. Aber muß man wirklich netzunabhängig werden?
Geht, mache ich schon lange so. Den Piepser einfach abstecken.
Nette Sache mit der Bauform. Das sollte man doch im Sockelbereich der Küche hinlegen und tatsächlich vergessen können. Wir wohnen teilweise im ländlichen Bereich von Estland und dank der dortigen Freileitungen kommt es schon öfter mal zu längeren Stromausfällen. Bislang schließe ich dann immer eine „normale“ PowerStation an, aber das ist umständlich, weil man erst den Sockel unten wegnehmen muss, dann auf dem Boden kriechen usw.
Eine Sache gibt es allerdings, die bei den Powerstations (fast) nie beantwortet wird: Es ist ja prima, dass die so schnelle Umschaltmöglichkeiten haben und dass das Gerät so auch als USV dienen kann. Aber was ist, wenn es dann doch nicht reicht und der Strom ganz weg ist – und dann irgendwann kommt er wieder. Die meisten Powerstations schalten den AC-Ausgang dann nicht wieder automatisch ein, sondern man muss ihn manuell wieder aktivieren. Aber wenn man länger weg ist, hilft einem das auch nicht weiter. Das Problem hatte ich erst mit einer Fossibot erkannt – dort ist es nicht machbar und nicht einstellbar. Aber auch viele der anderen Hersteller bieten das nicht.
Bei Bluetti hatte ich bezüglich der normalen Powerstations dazu sogar mal nachgefragt und nach deren Aussage kann man das in einem bestimmten Modus bei den neueren Geräten aktivieren, dass der AC-Ausgang auch wieder automatisch eingeschaltet wird (logischerweise erst, wenn eine gewisse Mindestladung erreicht ist). Ob das bei diesem Kühlschrankgerät auch so ist, müsste man noch mal klären – wäre für mich kaufentscheidend. Vielleicht ist in der App dazu ja etwas zu sehen?
1000€?! Dafür kann ich mehrfach den Kühlschrankinhalt ersetzen…
Du vergleichst Äpfel mit Birnen!
Finanziell betrachtet gar nicht.
Für 1000 € muss es aber schon einige längereStromausfälle geben, dass sich das rentiert.
einige vielleicht, längere eher nicht ;)
Für das Geld könnte man sich auch gleich nen normalen Notstromgenerator / Akku anschaffen, der einfach mehr als nur den Kühlschrank versorgt – und zwar wirklich länger als paar Stunden.
Beim besten Willen. Bevor ich 1000€+ für eine Powerbank für den Kühlschrank und nochmal für den Gefrierschrank ausgebe inkludiere ich in meine Haushaltsversicherung (in DE: Hausratsversicherung) einfach mein Kühlgut um wenige Cent pro Monat und lass mir im Fall der Fälle den Inhalt von der Versicherung ersetzen…
Diese Versicherung kostet nur 0,2-0,5€/Monat… jeder einzelne Akku amortisiert sich dadurch erst nach >100 Jahren.
Ganz abgesehen von den Stromkosten der Powerbanks und dass die alle paar Jahre erneuert werden müssen, weil der Akku altert…
Yes, absoluter Unsinn in Deutschland. Deshalb sind die Versicherungen auch so günstig, kann man sich auch sparen.
Wendung lieber Lebensmittel wegschmeißt als sie zu retten, dann geht die Rechnung auf.
Ist halt die Frage, ob die dann zahlen, wenn es ein einfacher Stromausfall ist, der nicht auf einem Wetterereignis beruht, was ja das Kernelement der Versicherung ist
Etwas over the top für Deutschland oder? Ich hätte so etwas bis jetzt noch kein einziges Mal gebrauchen können.
Ein voller Gefrierschrank hält die Temperatur bei geschlossenem Gerät typischerweise etwa 48 Stunden unter dem kritischen Bereich.
D.h. kurze Ausfälle sind normalerweise kein Problem. Für Deutschland macht sowas keinen Sinn.
Ja oder ich nutze die 1000€ als Startbasis für generelle autarkie. Mittels solar und Batterie.
So ein dezidierten Gerät für Kühlschränke macht tatsächlich gar keinen Sinn. Wenn man überhaupt über so etwas nachdenkt, dann ein universelles Gerät, dass man auch zu anderen Zwecken einsetzen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Überbrückung überhaupt benötigt wird, schließlich hält der Kühlschrank die Temperatur auch einige Stunden nach einem Stromausfall noch halbwegs aufrecht, ist gering. Selbst wenn, ist mal zu einem längeren Stromausfall wie letztens in Berlin kommt, wer hat bitteschön 1000 € Werte in seinem Kühlschrank oder Gefrierfach?
Wer’s braucht…
1000€ ??? Unabhängig davon das es wahrscheinlich Unsinn ist sowas an den Kühlschrank zu hängen in Deutschland….ein guter Kühlschrank hält auch mal ein paar Stunden ohne Strom durch….aber warum so eine Sonder USV? Eine billige USV aus dem EDV Handel tuts doch genauso
Ist ja nicht so, dass es im Kühlschrank einige Stunden kalt bleiben würde auch ohne Strom.
Was es alles gibt…
Ich hatte in den letzten 30 Jahren keinen Stromausfall. Und für 1000€ mach ich den nicht nur 1x wider voll.
Wieso hängen sich alle an der Kühlschrankthematik auf. Selbst wenn, gibt auch Leute, die wichtige Medizin darin lagern. Privat wie gewerblich. Man kann ja auch andere Gerätschaften damit absichern.
Hallo zusammen, denkt vielleicht mal einen Schritt weiter, wir haben zum Beispiel im Keller einen Pumpensumpf mit dem überflüssiges Regenwasser in die Kanalisation gepumpt wird. Hier wurde vor 3 Jahren der gesamte Keller bei einem Stromausfall überflutet. Da wäre es ein Gerät sehr sinnvoll
Was man vielleicht noch in seine Rechnung einbeziehen sollte ist der Stromverbrauch des Akkus selbst.
Ich würde bei dem Preis eher auf eine mobile powerbank setzen.
Ich denke, diese Lösung ist eher für den medizinischen Bereich interessant, die zB Insulin im Kühlschrank lagern.
Noch nie eine überflutete Küchen gehabt, weil die große Kühltruhe abgetaut hat und der ganze Schmodder über zwei Wochen den Boden kaputt gemacht hat? Da sind 1000 EUR ein Schnäppchen.