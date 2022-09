Owlet Monitor Duo: Babyphone mit App und Tracking-Socken

Kombiniert sind die neue Owlet Cam 2 und der Smart Sock 3 bzw. der Smart Sock 3 Plus im Paket für jeweils 449 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Die Eufy Smart Sock liegt in den USA bei einem Verkaufspreis von 399,99 US-Dollar.

Der Smart Sock 3 kostet einzeln 339 Euro und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Einem Modell für neugeborene Kinder im Alter von 0-18 Monate und als sogenannter Smart Sock 3 Plus für die Altersstufen 0-5 Jahre. Das Pus-Modell kostet einzeln 399 Euro.

