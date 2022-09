Philips Hue mit verbesserter Anwesenheitssimulation

Wir haben die Funktion noch nicht ausprobiert. Besonders interessant dürfte hier natürlich ein Vorher-Nachher-Vergleich sein, wenn man die Anwesenheitssimulation von Philips Hue ohnehin schon in Verwendung hat. Wer das Ganze einrichten will, wird im App-Bereich „Automatisierung“ Schritt für Schritt durch die entsprechenden Menüs geführt.

Die Grundlage dafür bietet in erster Linie der in der Philips-Hue-App für die jeweiligen Leuchten hinterlegte Zimmertyp. Auf dieser Basis steuert der Automatismus die vorhandenen Lampen und soll auf diese Weise realistischer einen bewohnten Eindruck vermitteln.

Philips Hue kommt fortan mit einer verbesserten automatischen Anwesenheitssimulation. Der Hersteller vermeidet es zwar, von künstlicher Intelligenz zu sprechen, doch geht die Beschreibung der Verbesserungen zumindest in diese Richtung. So sollen die Anwesenheitssimulation die Lichter nun zu Zeiten schalten, in denen man diese auch gewöhnlich in den jeweiligen Räumen benutzt.

