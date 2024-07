Outdoor-Wandleuchte und Stehlampe von Govee zum Bestpreis

Der auf Smarthome-Beleuchtung spezialisierte Anbieter Govee fährt parallel zum Prime Day auch einen „Black Friday Sale in July“ auf seiner eigenen Webseite. Wir hatten Govee in letzter Zeit öfter auf die neuen Produkte von Govee geschaut, der Anbieter stattet seine Produkte jetzt standardmäßig mit Matter aus, was auch die seither bei Govee fehlenden HomeKit-Anbindung ermöglicht.

Im Rahmen der Prime-Tage bei Amazon bietet Govee seine noch recht neue Outdoor-Wandleuchte und die überarbeitete Version seiner Smart Stehlampe 2 mit ordentlichem Preisnachlass an. Beide Produkte haben wir vor noch nicht allzu langer Zeit ausführlich vorgestellt.

Outdoor-Wandleuchte für 60 Euro

Unseren Hands-on-Bericht zur Outdoor-Wandleuchte von Govee findet ihr hier. Aktuell wird die für den Einsatz auf dem Balkon oder der Terrasse konzipierte Lampe bei Amazon für günstige 60 Euro angeboten. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 89,99 Euro.

Die Lampe setzt eine Festverdrahtung voraus und kann den Außenbereich hell ausleuchten, bietet zugleich aber zahlreiche Ambient-Optionen, darunter dynamische Lichtszenen oder die Lichtsteuerung anhand von Geräuschen und Musik.

Bei Integration in HomeKit muss man vom Leistungsumfang allerdings etwas zurückstecken. Es ist HomeKit geschuldet, dass hier nur feste Lichtfarben und die Helligkeitsregelung möglich sind. Die Smarthome-Einbindung über Matter kann allerdings dann praktisch sein, wenn man die Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern oder sonstigen Automationen koppeln will.

Smarte Stehlampe 2 für 99 Euro

Die Einschränkungen bei der Verwendung über HomeKit gelten ebenso für die hier von uns vorgestellte Stehlampe von Govee. Auch hier müsst ihr die Govee-App verwenden, wenn ihr den vollen Leistungsumfang inklusive dynamischer Szenen und Musiksteuerung nutzen wollt. Ergänzend liegt hier allerdings auch eine drahtlose Fernbedienung bei.

Bei Amazon ist die Smarte Stehlampe 2 von Govee im Rahmen der Prime-Angebote für 99,99 Euro statt 149,99 Euro erhältlich. Es handelt sich hier um die Standardausführung des neuen, in diesem Jahr eingeführten Modells der Lampe. Alternativ dazu gibt es auch eine Pro-Version mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher, was uns dann aber irgendwie doch zu viel des Guten scheint.