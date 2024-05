Outdoor-Wandleuchte von Govee ausprobiert: Dank Matter auch in HomeKit

Govee hat sein Sortiment um eine Außenleuchte erweitert, die sich über Matter auch in HomeKit und andere Smarthome-Umgebungen einbinden lässt. Die Govee Outdoor Wandleuchte kostet regulär 89,99 Euro und lässt sich aktuell mit 20 Prozent Rabatt bereits für 72 Euro bestellen.

Wir haben die neue Außen-Wandleuchte von Govee bereits angeschaut und an die Wand geschraubt. Zunächst einmal ist hier das robuste Gehäuse positiv zu erwähnen, der Sockel ist solide aus Aluminium gefertigt und auch die mitgelieferte Wandhalterung ist aus Metall und entsprechend robust.

Die Wandleuchte setzt einen festen Stromanschluss voraus und ist nach IP65 wasserdicht und ausdrücklich für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Hier müsst ihr allerdings beachten, dass das Gehäuse der Lampe selbst versiegelt ist und der Stromanschluss mithilfe von zwei mitgelieferten Klemmen außerhalb davon erfolgt. Sofern die Lampe ihren Platz an einer vom Wetter erfassten Wand findet, kommt man hier um eine zusätzliche Abdichtung zur Wand mithilfe von Silikon oder dergleichen nicht herum.

Die Montage an sich ist angenehm einfach. Wir konnten dank der zahlreichen Öffnungen in der Halterplatte bereits vorhandene Bohrlöcher verwenden und die Lampe selbst wird dann nur von oben eingehängt und mit zwei Schrauben fixiert.

Dynamische Szenen und Musiksteuerung

In die Govee-App ist die Wandleuchte schnell eingebunden, die Kommunikation kann direkt über Bluetooth oder nach abgeschlossener Installation auch über WLAN erfolgen. In der Folge stehen dann zahlreiche, auch schon von anderen Beleuchtungsprodukten des Herstellers bekannte Funktionen zur Verfügung.

Neben festen Farbeinstellungen und mehr als 40 vorgefertigten dynamischen Szenen kann man auch für die Wandleuchte von Govee eigene Animationen und Effekte konfigurieren. Die Lampe kann dabei einen einheitlichen Farbton wiedergeben oder in bis zu vier übereinander liegende Segmente aufgeteilt werden – ein noch ausstehendes Update soll die Zahl der separat adressierbaren Bereiche später auf fünf erhöhen.

Als Partyfunktion liefert die Govee Outdoor Wandleuchte zudem die Möglichkeit zur Musiksteuerung – hier lauscht ein integriertes Mikrofon auf Umgebungsgeräusche und wandelt diese in Lichteffekte um, die sich ebenfalls über die Govee-App beeinflussen lassen.

Über Matter in HomeKit & Co.

Ergänzend zur Verwendung der Govee-App lässt sich die Lampe über Matter auch in HomeKit integrieren. Das funktioniert prima und das Zubehör lässt sich auch über HomeKit schnell ansprechen und somit beispielsweise in Automatisierungen verwenden und mit Bewegungsmeldern koppeln.

Die Einschränkungen bei der Verwendung über HomeKit dürften bekannt sein. HomeKit beherrscht lediglich statische Lichtfarben und die Änderung der Helligkeitswerte. Allerdings werden, wenn man lediglich aus- und einschaltet, zuvor über die Govee-App aktivierte Effekte beibehalten.

Flexible Beleuchtung für Terrasse und Balkon

Bei uns wird die Wandleuchte in Zukunft wohl vorrangig über HomeKit-Automationen und auch den damit verbundenen „dummen“ Lichtschalter genutzt. Die über die Govee-App verfügbaren Zusatzfunktionen dürften sich aber sich aber vor allem im Sommer als nettes Gimmick für Grillpartys und gemütliche Abende auf der Terrasse erweisen.

Mit einer maximalen Helligkeit von 1500 Lumen macht die Govee Wandleuchte auch beim anschließenden Aufräumen ausreichend hell. Die integrierten LEDs setzen auf das RGBICWW-Prinzip, es sind also auch dedizierte Weißtöne mit Farbtemperaturen zwischen 2700 und 6400 Kelvin möglich. Die Lichtdarstellung in den Farbbereichen ist absolut okay, Govee nennt hier einen CRI-Wert von 90.

Zum Schluss noch kurz die Abmessungen der Lampe. Das Gehäuse misst ‎26,2 x 13 x 6,2 Zentimeter und hat ein Gewicht von rund 1,3 Kilogramm.