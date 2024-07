Apple und Taboola: Bald native Werbung in der News- und der Aktien-App

Apple und der Werbevermarkter Taboola wollen zukünftig miteinander kooperieren. Dies berichtet das US-Nachrichtenportal Axios und hat zudem auch in Erfahrung gebracht, wofür Apple den Online-Werbedienstleister benötigt.

Werbung in der News- und der Aktien-App

Taboola soll Werbeplätze in der Apple News App und in Apples Aktien-App bespielen. Hier sollen beide Unternehmen vorwiegend auf so genanntes “native advertising” setzen, also auf Anzeigen, die nur schwer von regulären Inhalten zu unterscheiden sind und sich unter die Schlagzeilen-Auswahl mischen, die bereits jetzt in den beiden Apps vorhanden ist.

Laut Axios deutet die neue Kooperation darauf hin, dass Apple seine Werbeaktivitäten ausbauen möchte. Anstatt viel Zeit in den Aufbau einer eigenen Verkaufsabteilung zu investieren, werden Teile des Werbegeschäftes nun an externe Spezialisten wie Taboola ausgelagert. Bei Taboola habe man mehrere Jahre daran gearbeitet, das Vertrauen von Apple und den relevanten Teams des Konzerns zu gewinnen – dies zahle sich nun aus.

Nach Schätzungen des Marketinganalyseunternehmens eMarketer wird Apple in diesem Jahr weltweit Werbeeinnahmen von insgesamt 10,34 Milliarden US-Dollar erzielen.

“native advertising” bei bunte.de

“native advertising”

Als autorisierter Werbevermarkter soll Taboola nun native Werbeanzeigen in den Hauptfeeds und in ausgewählten Artikeln innerhalb der Apps Apple News und Apple Aktien schalten. Diese Apps sind auf den Geräten Apples standardmäßig vorinstalliert. Die Apple News-App ist jedoch nur in ausgewählten Märkten verfügbar.

Taboola ist wie Outbrain vor allem für die Anzeigenstrecken bekannt, die am Ende vieler Online-Artikel erscheinen. Deren weite Verbreitung hat Taboola zu einem wichtigen Ansprechpartner für Apple gemacht – aktuell soll Taboola Werbeflächen an mehr als 18.000 Werbetreibende weltweit verkaufen.