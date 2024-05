Govee Floor Lamp 2: Neue Smarthome-Stehlampe ausprobiert

Govee hat im vergangenen Monat eine überarbeitete Version seiner Lyra-Leuchte in den Handel gebracht. Die Smarte Stehlampe 2 von Govee lässt sich jetzt auch über Matter in HomeKit einbinden. Zudem ist sie mit 152 Zentimetern rund zwölf Zentimeter höher, auf diese Weise lassen sich mehr LEDs unterbringen und damit die Leuchtkraft der Lampe steigern. Hier nennt der Hersteller jetzt den Wert von maximal 1.725 Lumen.

Als Bausatz geliefert aber schnell montiert

Wir haben die neue Stehlampe von Govee ausprobiert und hierfür ein zunächst überraschend kompaktes Paket erhalten. Die aufrechte Stange besteht nämlich aus drei Teilen, die man vor dem Gebrauch zusammenschrauben muss.

Der für die in fünf Minuten erledigte Montage benötigte Schraubenzieher liegt ebenso wie ausreichend Schrauben bei und die Konstruktion aus Metall präsentiert sich solide und nach dem Verschrauben absolut robust.

Als primäre Lichtquelle fungiert ein LED-Schlauch aus Gummi, der passgenau in die Stange eingesetzt und mit einem Stecker im Fuß verbunden wird. Zusätzlich sind in der Basis der Lampe ringförmig LEDs für Lichteffekte verbaut. Der Fuß ist hierfür aus dunklem, nach unten hin leicht transparentem Kunststoff gefertigt, der Rest der Lampe ist aus Aluminium.

Abseits von den Möglichkeiten zur App-Steuerung und Smarthome-Integration lässt sich die Stehlampe von Govee auch mithilfe einer Fernbedienung steuern. Neben Ein/Aus hat man hier auch die Möglichkeit, die Farbe und Leuchtkraft zu beeinflussen oder den Musikmodus der Lampe zu aktivieren.

Dynamische Szenen und Musiksteuerung

Ganz egal, ob ihr das Gerät später auch mit HomeKit verwenden wollt, solltet ihr es auf jeden Fall zuerst mit der App von Govee verbinden. Die Leuchte kommuniziert über WLAN und der Vorgang ist mit wenigen Schritten erledigt. Über die Govee-App lässt sich bei Bedarf auch die Firmware aktualisieren und vor allem steht euch hier der volle Funktionsumfang für die Lichtsteuerung bereit.

Die recht umfangreichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit den LED-Leuchtstreifen von Govee kennen wir bereits von deren Lightstrip M1. Auch für die neue Stehlampe hält die Govee-App ein breites Portfolio an Möglichkeiten bereit.

Die im Zusammenspiel mit der Govee-App verfügbaren Möglichkeiten reichen von standardmäßig verfügbaren dynamischen Lichtszenen über die Musiksteuerung bis zur Möglichkeit, eigene Szenen oder statische Beleuchtungsvorgaben anzulegen. Der aufrecht stehende Lichtstab und die rundum beleuchtete Basis können dabei auch separat angesteuert werden.

Die integrierte Musiksteuerungsoption lässt buntes Licht auf Basis von verschiedenen szenischen Vorgaben an die Umgebungsgeräusche angepasst „tanzen“, hierbei findet ein in den Sockel integriertes Mikrofon Verwendung.

HomeKit bietet nur beschränkte Optionen

Die über HomeKit verfügbaren Möglichkeiten zur Ansteuerung der Lampe fallen dagegen minimal aus. Es ist Apples Smarthome-System geschuldet, dass darüber ausschließlich die Möglichkeit zur statischen Lichtsteuerung in Form von Farb- oder Weißlicht besteht. Schaltet man die Govee Stehlampe 2 über HomeKit lediglich aus und ein, so bleibt die zuletzt gewählte Einstellung erhalten – auch eine zuvor über die Govee-App aktivierte und nicht in HomeKit selbst verfügbare Szene. Die Einbindung in HomeKit hat mithilfe des auch auf einem kleinen Anhänger direkt am Lampenkabel vorhandenen Matter-Codes problemlos geklappt.

Generell liefert die neue Stehlampe von Govee schöne kräftige Farben und kann auch sehr helles Weißlicht abstrahlen. Ob sie tatsächlich auch als Leselampe geeignet ist, hängt wohl von der Platzierung ab. Wir sehen die Lampe vor allem für die indirekte Beleuchtung mit dem Lichtband gegen eine Wand oder Ecke gerichtet sehr gut geeignet.

Das hier besprochene Standardmodell der Govee Stehlampe 2 kostet regulär 149 Euro und wird beim Hersteller selbst gerade für 119,99 Euro angeboten. Bei Amazon liegt der Einführungspreis derzeit bei 139,99 Euro.

Pro-Variante mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher

Ergänzend hat Govee inzwischen auch eine „Pro-Variante“ der Lampe in den Handel gebracht. Hier ist dann ein Bluetooth-Lautsprecher in die Basis integriert, der zudem zum Generieren von Weißem Rauschen verwendet werden kann. Der Einführungspreis für diese Variante der Govee Stehlampe 2 liegt aktuell bei 189,99 Euro direkt beim Hersteller – bei Amazon müsst ihr für diesen Sonderpreis einen Gutschein auf der Produktseite aktivieren.