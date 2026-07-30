Outcast 5.0: Podcast-Player für die Apple Watch neu aufgestellt

Der auf die Apple Watch spezialisierte Podcast-Player Outcast steht in Version 5.0 zum Download bereit. Die Anwendung wurde nach Angaben des Entwicklers vollständig neu geschrieben, um auch mit kommenden Versionen von watchOS kompatibel zu sein zu können. Mit dem Update steigen zugleich die Systemanforderungen. Outcast setzt nun mindestens watchOS 10.6 und iOS 15 voraus.

Die Neuentwicklung hat eine praktische Folge für bestehende Nutzer. Bereits auf die Apple Watch geladene Podcast-Episoden werden nicht übernommen und müssen nach der Aktualisierung erneut heruntergeladen werden. Die App kostet einmalig 2,99 Euro. Die zusätzlichen In-App-Käufe dienen ausschließlich als freiwilliges Trinkgeld.

Podcasts unabhängig vom iPhone laden

Outcast richtet sich an Nutzer, die Podcasts direkt über ihre Apple Watch hören möchten. Sendungen und einzelne Folgen lassen sich auf der Uhr suchen, herunterladen oder unmittelbar streamen. Die Übertragung kann über WLAN oder bei entsprechend ausgestatteten Apple-Watch-Modellen auch über das Mobilfunknetz erfolgen.

Damit eignet sich die Anwendung unter anderem für Sport, Camping und andere Situationen, in denen das iPhone zu Hause bleiben soll. Für die Wiedergabe werden AirPods oder andere Bluetooth-Kopfhörer und Lautsprecher benötigt. Wer unterwegs ohne Verbindung zum iPhone auf mobile Daten zugreifen möchte, braucht eine Apple Watch mit Mobilfunkunterstützung und einen passenden Tarif.

Wir hatten Outcast bereits 2020 als Alternative zu den damals häufig unzuverlässigen Podcast-Synchronisierungen anderer Anwendungen vorgestellt. An diesem Grundprinzip hat sich nichts geändert. Outcast will keinen vollständigen Podcast-Player für das iPhone ersetzen, sondern den direkten Zugriff am Handgelenk ermöglichen.

Wiedergabelisten, Kapitel und OPML-Import

Neben Downloads und Streaming unterstützt Outcast Wiedergabelisten. Dadurch kann nach dem Ende einer Episode automatisch die nächste Folge starten, auch wenn die Anwendung im Hintergrund läuft. Bei entsprechend vorbereiteten Podcasts zeigt der Player zudem vorhandene Kapitel an.

Die Wiedergabegeschwindigkeit und die Zeitabstände für Vor- und Rücksprünge lassen sich anpassen. Über eine Komplikation können Nutzer den aktuellen Fortschritt und das Cover der laufenden Episode auf dem Zifferblatt anzeigen lassen. Podcast-Abonnements können außerdem im OPML-Format importiert und exportiert werden.

Das iPhone dient weiterhin vor allem zur komfortableren Verwaltung und zum Durchsehen der Folgen. Das eigentliche Abspielen findet auf der Apple Watch statt. Outcast 5.0 ist 24 MB groß.