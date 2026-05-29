VidaBay Snap NFC ist ein Geheimtipp für Smartphone-Besitzer, die Kühlschrankmagnete lieben. Die im Polaroid-Stil gestalteten E-Ink-Displays lassen sich jederzeit mit neuen Bildern bespielen. Dafür genügt es, das iPhone an das Display zu halten und ein neues Motiv per NFC zu übertragen. Android-Unterstützung soll in Kürze folgen.

Die kleinen E-Ink-Bildschirme lassen sich magnetisch am Kühlschrank oder anderen Metalloberflächen befestigen und benötigen keine Batterien oder einen integrierten Akku. Die Energie für die Aktualisierung des Displays wird direkt über NFC bereitgestellt, während man das gewünschte Bild aus der zugehörigen App heraus überträgt. Die Inhalte bleiben anschließend auch ohne weitere Stromversorgung dauerhaft sichtbar.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Alternativ zur Darstellung von Fotos kann man das Display natürlich auch für die Anzeige von Notizen, Erinnerungen oder Aufgabenlisten verwenden. In der VidaBay-Snap-App lassen sich Fotos auch mit verschiedenen Filtern, Überlagerungen sowie Schwarz-Weiß- und Vierfarb-Effekten bearbeiten. Dabei werden die Farben Gelb, Rot, Schwarz und Weiß unterstützt.

Natürlich dürft ihr dabei keine weltbewegende Bildqualität erwarten. Farbige E-Ink-Displays sind nicht mit hochwertigen Bildschirmen zu vergleichen, wie wir sie beispielsweise bei Mobiltelefonen finden. Die Technik bringt Einschränkungen bei der Darstellung mit sich, bietet dafür aber Vorteile wie einen praktisch stromlosen Betrieb und eine blendfreie Anzeige.

In verschiedenen Varianten für 30 Dollar erhältlich

Dass die Snap-NFC-Displays von VidBay in der Kategorie Gadgets einzuordnen sind, machen auch die Marketingaktionen des Anbieters deutlich. Wer Fotos seiner digitalen Polaroids bei Reddit veröffentlicht, kann bei einer weiteren Bestellung 20 Prozent sparen.

Der VidaBay Snap NFC E-Paper Kühlschrankmagnet lässt sich bei kostenlosem Versand in verschiedenen Ausführungen zum Preis von rund 30 Dollar bestellen.