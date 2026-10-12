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Passend zur Heizsaison

Neues Meross-Thermostat unterstützt Matter über Thread
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12 Kommentare 12

Meross hat ein neues Heizkörperthermostat im Programm, das sich über Matter in bestehende Smarthome-Systeme einbinden lässt. Für Funkverbindungen wird dabei das Thread-Protokoll genutzt. In Verbindung mit einem Thread Border Router lassen sich die Geräte so über Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home steuern.

Dank mitgelieferter Adapter soll der neue Heizungsregler mit den meisten Heizkörpern kompatibel sein und wird anstelle eines herkömmlichen Thermostatkopfs montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien.

Meross Matter Thermostat

Fenstererkennung und automatische Heizpläne

Neben der regulären Heizkörpersteuerung gehört auch eine automatische Fenster-Offen-Erkennung zum Funktionsumfang des neuen Thermostats. Registriert das Gerät einen plötzlichen Temperaturabfall, kann es die Heizung für 30 Minuten abschalten. Damit soll vermieden werden, dass die Heizung während des Lüftens unnötig weiterheizt.

Meross Thread Kompatibilitaet

Für die automatische Heizungssteuerung lassen sich bis zu acht Heizzeiten pro Tag direkt im Thermostat hinterlegen. Eine Kindersicherung verhindert laut Hersteller unbeabsichtigte Änderungen direkt am Gerät.

Display seitlich platziert

Das seitlich in den Thermostatkopf integrierte Display schaltet sich bei Bedarf automatisch ab. Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht es, die angezeigte Temperatur an die tatsächlichen Raumverhältnisse anzupassen.

Meros Thermostat App

Zusätzlich zur Einbindung in bestehende Smarthome-Systeme stellt die Meross-App erweiterte Funktionen zur Verfügung. Die Verbindung wird dabei direkt über Bluetooth aufgebaut. Darüber lassen sich Heizverläufe mit Informationen zur Temperaturentwicklung und zu den bisherigen Heizzeiten abrufen. Die grundlegende Bedienung ist unabhängig davon über kompatible Matter-Plattformen möglich.

Einzelgerät kostet regulär 64,99 Euro

Meross bietet sein neues Heizkörperthermostat zum Preis von 64,99 Euro an. Im Dreierpack sinkt der Einzelpreis auf 56,76 Euro. Erfahrungsgemäß dürfte das neue Smarthome-Zubehör künftig auch regelmäßig zu reduzierten Preisen erhältlich sein.

Produkthinweis
Meross Heizungsthermostat Matter Over Thread 64,99 EUR
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12. Okt. 2026 um 11:47 Uhr von chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 50 Euro mehr als das von IKEA? Womit rechtfertig man das den bitte?

    Antworten

  • Ich habe zwei dieser Thermostate seit einem Jahr im Einsatz, ich sehe jetzt nicht, was hier an neuen Funktionen dazugekommen sein soll. Wird keine Bridge mehr benötigt? Die gibt es bei mir nämlich noch. Funktionieren tun die Dinger einwandfrei

    Antworten

  • Ich warte eigentlich nur auf die IKEA Thermostate. Weiß man wann die auf den Markt kommen?

    Antworten

  • Der Preis ist ein schlechter Scherz, wenn man bedenkt, dass die IKEA-Konkurrenz quasi vor der Tür steht.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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