Assistent, wechsle dich!
iOS 27: Siri-App erlaubt schnellen Wechsel zu ChatGPT
Apple baut Siri mit iOS 27 grundlegend um. Der Sprachassistent erhält nicht nur neue KI-Funktionen, sondern auch eine eigene App mit Chat-Verlauf, Texteingabe und der Möglichkeit, Bilder oder Dateien anzuhängen. In der aktuellen Beta zeigt sich nun ein interessantes Detail: Nutzer können innerhalb der neuen Siri-App offenbar schnell zu ChatGPT wechseln.
Der Wechsel erfolgt demnach über einen langen Druck auf das Eingabefeld. Anschließend erscheint ein Auswahlmenü, über das statt Siri AI auch ChatGPT für die nächste Anfrage genutzt werden kann. Apple hatte die Zusammenarbeit mit OpenAI bereits zuvor in iOS integriert, die neue Siri-App macht den Wechsel aber deutlich sichtbarer.
Damit nähert sich Siri stärker den bekannten Chatbots an. Nutzer können Fragen eintippen, frühere Gespräche öffnen und je nach Aufgabe offenbar entscheiden, ob Apples eigener Assistent oder ChatGPT antworten soll. Für viele dürfte das verständlicher sein als die bisherige Mischung aus Sprachbefehl, Teilen-Menü und Systemeinstellungen.
Kein gemeinsamer Gesprächskontext
Ganz nahtlos funktioniert der Wechsel aber nicht. Nach den bisherigen Beobachtungen wird der Kontext nicht zwischen Siri und ChatGPT übertragen. ChatGPT sieht also nicht automatisch, was zuvor mit Siri besprochen wurde. Umgekehrt kann Siri nicht auf den Teil eines Gesprächs zugreifen, der mit ChatGPT geführt wurde.
Zudem springt die App beim erneuten Öffnen offenbar wieder zurück zu Siri. Ob dies eine bewusste Entscheidung oder nur ein Verhalten der frühen Beta ist, bleibt offen. Eine Möglichkeit, ChatGPT dauerhaft als Standard festzulegen, scheint es derzeit nicht zu geben.
Für Nutzer in der EU bleibt die wichtigste Einschränkung ohnehin bestehen: Siri AI soll zum Start nicht auf iPhone und iPad verfügbar sein. Ob und wann Apple die neue Siri-App mit allen Funktionen auch hierzulande bereitstellt, ist weiterhin unklar. Der Fund zeigt aber, in welche Richtung Apple denkt: Siri soll nicht nur besser sprechen, sondern zu einer zentralen KI-Oberfläche auf dem iPhone werden.
Damit ist doch die Grundlage für eine (fast) freie Wahl der KI nach Maßgabe des DMA gelegt. Warum soll es dann so schwer sein, die EU Vorgaben zu erfüllen und iOS 27 auch vollständig nach Europa zu bringen? Ist doch nur Politik von Apple.
Weil die EU Kommission will, dass alle Aufgaben auch von Drittanbieter KIs nahtlos übernommen werden sollen können.
Also herumwühlen in Nutzerdaten, wie es Siri tut.
Und dafür Ist die Siri AI API noch nicht bereit.
Ich finde, dass die Kommission hier einen guten Punkt hat. Auf welcher Faktenbasis oder aus welcher rechtlichen Sicht kann ich Apple eigentlich mehr vertrauen, mit meinen Daten besser umzugehen, als Anthropic, OpenAI oder Google? Ich sehe hier keine Grundlage… auch wenn ich Apple meine Daten aktuell sehr viel lieber anvertrauen würde als den datenhungrigen Platzhirschen. Aber das Blatt kann sich schnell wenden. Wer weiß, wie groß die Ambitionen von Apple mittelfristig sein werden und ob sie plötzlich genauso datenhungrig agieren. Ich halte den Öffnungszwang der Kommission daher für richtig, auch wenn es natürlich schade ist, dass wir EU-Nutzer vorerst darunter leiden.
Wow… Siri, Apple Intelligence, Siri AI, ChatGPT, Gemini…
Sehr konsistentes Konzept! Hauptsache, das iPhone-Gehäuse ist jetzt aus einem Guss. Die Meetings dazu würde ich gerne mal sehen. :)
Schön, aber für uns in der EU ja eher irrelevant. Spannender ist doch die Frage, wie iOS 27 in der EU bzgl. Apple Intelligence aussehen wird. Bleiben alle Funktionalitäten so, wie sie in iOS 26 sind? Also: Das Apple-Foundation-Modell der zweiten Generation wird für die Schreibtools , etc. verwendet, während die alte Siri komplexe Fragen automatisch an ChatGPT weiterleitet?
Könnte man mit einem schweizer Acc die Funktionen nutzen?
Die Reglungen der EU gehen einem an dieser Stelle echt auf den Zeiger!
Ja
Mache ich aktuell mit ner US Apple ID (musst dich nur im App Store um melden die Main Apple ID kann eine Deutsche sein (falls du iCloud Features nutzt))
Musst dein iPhone halt auch auf Englisch stellen.
Stellt sich Apple damit nicht selbst ein Beinchen bei dem Streit mit der EU?
Ein Beinchen …? Sie werden einen Rollator brauchen …. :)))
Warum Apple tut das nicht weh.