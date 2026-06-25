iOS 27: Siri-App erlaubt schnellen Wechsel zu ChatGPT

Apple baut Siri mit iOS 27 grundlegend um. Der Sprachassistent erhält nicht nur neue KI-Funktionen, sondern auch eine eigene App mit Chat-Verlauf, Texteingabe und der Möglichkeit, Bilder oder Dateien anzuhängen. In der aktuellen Beta zeigt sich nun ein interessantes Detail: Nutzer können innerhalb der neuen Siri-App offenbar schnell zu ChatGPT wechseln.

Der Wechsel erfolgt demnach über einen langen Druck auf das Eingabefeld. Anschließend erscheint ein Auswahlmenü, über das statt Siri AI auch ChatGPT für die nächste Anfrage genutzt werden kann. Apple hatte die Zusammenarbeit mit OpenAI bereits zuvor in iOS integriert, die neue Siri-App macht den Wechsel aber deutlich sichtbarer.

Damit nähert sich Siri stärker den bekannten Chatbots an. Nutzer können Fragen eintippen, frühere Gespräche öffnen und je nach Aufgabe offenbar entscheiden, ob Apples eigener Assistent oder ChatGPT antworten soll. Für viele dürfte das verständlicher sein als die bisherige Mischung aus Sprachbefehl, Teilen-Menü und Systemeinstellungen.

Kein gemeinsamer Gesprächskontext

Ganz nahtlos funktioniert der Wechsel aber nicht. Nach den bisherigen Beobachtungen wird der Kontext nicht zwischen Siri und ChatGPT übertragen. ChatGPT sieht also nicht automatisch, was zuvor mit Siri besprochen wurde. Umgekehrt kann Siri nicht auf den Teil eines Gesprächs zugreifen, der mit ChatGPT geführt wurde.

Zudem springt die App beim erneuten Öffnen offenbar wieder zurück zu Siri. Ob dies eine bewusste Entscheidung oder nur ein Verhalten der frühen Beta ist, bleibt offen. Eine Möglichkeit, ChatGPT dauerhaft als Standard festzulegen, scheint es derzeit nicht zu geben.

Für Nutzer in der EU bleibt die wichtigste Einschränkung ohnehin bestehen: Siri AI soll zum Start nicht auf iPhone und iPad verfügbar sein. Ob und wann Apple die neue Siri-App mit allen Funktionen auch hierzulande bereitstellt, ist weiterhin unklar. Der Fund zeigt aber, in welche Richtung Apple denkt: Siri soll nicht nur besser sprechen, sondern zu einer zentralen KI-Oberfläche auf dem iPhone werden.