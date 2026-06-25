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Co-Hosting für gemeinsame Planung

Apple verbessert Eventplanung auf dem iPhone
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13 Kommentare 13

Apple hat seine App „Einladungen“ aktualisiert und erweitert die Anwendung um mehrere praktische Funktionen für die gemeinsame Eventplanung. Die wichtigste Neuerung ist das sogenannte Co-Hosting. Gastgeber können damit weitere Personen einladen, die bei der Organisation einer Feier, eines Treffens oder einer Veranstaltung mithelfen.

Apple Einladungen Sport

Die Funktion dürfte dann nützlich sein, wenn ein Event nicht von einer einzelnen Person geplant werden soll- etwa um jemanden die Last von den Schultern zu nehmen. Geburtstage, Grillabende, Familienfeiern oder größere Treffen lassen sich so gemeinsam verwalten, ohne dass Einladungslinks, Rückmeldungen und Gästelisten über mehrere Chats verteilt werden müssen.

Mit dem Update können mehrere Gastgeber eine Einladung gemeinsam betreuen. Apple beschreibt die Neuerung als einfache Möglichkeit, Partys und Events einfacher mit anderen zu planen und zu verwalten. Das kann beispielsweise auch für Team-Events äußerst praktisch sein.

Gemeinsame Gastgeber für Events

Neben dem Co-Hosting bringt Version 1.9 neue Hintergründe für Einladungen. Apple nennt unter anderem Motive für Kaffee-Treffen, Bubble-Tea-Runden, Eisessen und weitere lockere Anlässe. Die Hintergründe lassen sich wie gewohnt zur Gestaltung der digitalen Einladung verwenden.

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Neu ist außerdem eine Option für die Gästeliste. Gastgeber können festlegen, ob eingeladene Personen für alle Teilnehmer sichtbar sein sollen. Das kann bei privaten Feiern bewusst ausgeschaltet bleiben, ist bei größeren Gruppen aber praktisch, weil alle sehen können, wer bereits zugesagt hat.

Gästeliste auf Wunsch sichtbar

Apple hatte die Einladungen-App vor einiger Zeit gestartet und baut die Funktionen kontinuierlich aus. Mit ihr lassen sich digitale Einladungen erstellen und per Link verschicken. Gäste können zu- oder absagen, ohne zwingend ein Apple-Gerät zu besitzen. Zum Erstellen eigener Einladungen ist allerdings weiterhin ein iCloud+-Abo erforderlich.

Die App bindet auf Wunsch Karten, Wetterinformationen, geteilte Fotoalben und Apple-Music-Playlists ein. Mit dem neuen Co-Hosting wird sie nun vor allem für Veranstaltungen interessanter, bei denen mehrere Personen gemeinsam planen. Das Update steht im App Store bereit.

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Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
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25. Juni 2026 um 08:40 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Moin …

    Weiß jemand ob man auch Teilnehmer mit Android einladen kann?

    Gruß

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  • ich werde nie verstehen, wieso apps nur auf iphone oder iphone und ipad usw. laufen.
    wer will sein event auf dem iphone planen wenn es ein macbook mit großem display gibt. das iphone möchte man bei solchen sachen doch nur als erweiterung für unterwegs benutzen. das gilt für so viele apps, die nicht auf dem mac laufen.

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