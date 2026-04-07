Disney+ jetzt mit Live-Sport: ESPN startet in Deutschland

Der US-Sportsender ESPN erweitert seine Zusammenarbeit mit Disney+ und bringt sein Angebot ab sofort in 53 weiteren Ländern in Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum auf die Streaming-Plattform. Damit steigt die weltweite Verfügbarkeit von ESPN-Inhalten über Disney+ auf rund 100 Märkte.

Abonnenten erhalten Zugriff auf Live-Sport, Studiosendungen sowie Dokumentationen innerhalb der bestehenden Disney+ Anwendung.

Neues Sportangebot in Europa und Asien

In Europa knüpft der Start an bereits vorhandene Sportrechte auf Disney+ an. Dazu zählen unter anderem Übertragungen der UEFA Women’s Champions League sowie weitere Wettbewerbe in einzelnen Regionen. Mit der Integration von ESPN-Inhalten wird dieses Angebot nun erweitert.

In ausgewählten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum wie Japan, Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong stellt Disney+ zunächst eine Auswahl englischsprachiger ESPN-Programme bereit. Diese umfasst Live-Übertragungen, begleitende Studiosendungen sowie Dokumentationen. Die Inhalte sind direkt in die bestehende Plattform integriert, sodass Nutzer keine zusätzliche Applikation benötigen.

Fokus auf US-Sport

Das Programm soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden. Geplant ist eine deutliche Ausweitung der Live-Übertragungen, unter anderem mit Spielen aus der NBA und der NHL ab der Saison 2026 bis 2027. Ergänzt wird das Angebot durch College-Sport, darunter Basketballturniere, Football-Spiele sowie weitere Wettbewerbe.

Vor einem Jahr: Disney integriert ESPN+ in den USA

Auch abseits der Live-Übertragungen setzt ESPN auf ergänzende Inhalte. Dazu gehört die Dokumentationsreihe „30 for 30“ sowie Formate wie „ESPN FC“, die sich mit internationalen Fußballthemen befassen. Bereits zuvor wurden einzelne Großereignisse wie die NCAA-Basketballmeisterschaften in Europa über Disney+ gestreamt.

Neben Unterhaltung und Kinderprogrammen gewinnt der Live-Sport-Bereich damit an zusätzlicher Bedeutung innerhalb des Streaming-Angebots. Auf den monatlichen Abo-Preis wird sich die Integration von ESPN (vorerst) nicht auswirken.

Nicht vergessen: Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Niedersachsen können sich Disney-Bestandskunden aktuell Abogebühren rückerstatten lassen.