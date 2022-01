Tea: Kompakter MagSafe-DAC für iPhone-Nutzer

Diese können sich zwischen einer blauen und einer spacegrauen Variante des Tea entscheiden und bekommen dank des integrierten Akkus dann bis zu acht Stunden ununterbrochener Musikwiedergabe in verlustfreier Qualität auf die Kopfhörer. Während der Tea eine Sampling Rate von bei zu 24bit und 96KHz per Bluetooth unterstützt gibt es kabelgebunden bis zu 32bit und 384KHz PCM.

Der auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo zum Vorverkauf angebotene Digital-Analog-Wandler soll den Handel bereits ab März 2022 erreichen und richtet sich vornehmlich an iPhone-Besitzer mit hochwertigen Kopfhörern, die die Lossless-Angebote von Musik-Streaming-Diensten wie Apple Music und Tidal in Anspruch nehmen wollen.

Zum Stückpreis von umgerechnet knapp 140 Euro bietet der Anbieter Khadas Technology mit dem Tea nun den ersten Audio-Vorverstärker für die MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Modelle an. Kompatibel mit iPhone 12 und iPhone 13 verspricht der Tea sowohl hochqualitativen Bluetooth-Sound mit LDAC und aptX HD, als auch eine kabelgebundene Option per 10 Zentimeter langem USB-C-zu-Lightning-Kabel anzubieten.

Insert

You are going to send email to