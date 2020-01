Optimiertes Laden funktioniert nicht? Diese iPhone-Einstellungen helfen

Die kurze Version: Im Bereich „Einstellungen“ > „Batterie“ > „Batteriezustand“ bietet Apple unter iOS 13 den Schalter „Optimiertes Laden der Batterie“ an. Ist dieser umgelegt, notiert sich das iPhone euren üblichen Lade-Rhythmus und lädt die letzten 20 Prozentpunkte erst kurz vor dem (erwarteten) trennen des Ladegerätes. Sprich: Kurz vor dem Aufwachen.

Die neue Einstellung, die Anwender mit aktivem Bereitschaftsdienst wahrscheinlich besser deaktivieren, sollte dem durchschnittlichen Angestellten dabei helfen die Akku-Lebensdauer zu verlängern und die negativen Begleiterscheinungen der drahtlosen Über-Nacht-Aufladung auf eine Minimum zu reduzieren.

Doch bei manchen Nutzern will die neue Ladeoption einfach nicht funktionieren. Hier bietet Apple nun eine Hilfestellung.

So hat Cupertino den Support-Artikel „Informationen zum optimierten Laden auf dem iPhone“ überarbeitet und um einen neuen Abschnitt ergänzt.

Das optimierte Aufladen ist so konzipiert, dass es nur an den Orten stattfindet, an denen Sie sich am meisten aufhalten, wie z.B. zu Hause und am Arbeitsplatz. Die Funktion wird nicht aktiviert, wenn Ihre Nutzungsgewohnheiten variabler sind, wie z. B. auf Reisen. Aus diesem Grund müssen einige Standort-Einstellungen aktiviert werden, damit die Funktion „Optimiertes Aufladen der Batterie“ aktiviert werden kann. Keine der für diese Funktion verwendeten Standortinformationen werden an Apple gesendet.