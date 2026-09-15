Needit wirbt offensiv mit Blitzer.de
OOONO NO2 Plus: Neuer Verkehrswarner erstmals im Preis reduziert
Der noch junge OOONO Co-Driver NO2 Plus Aluminium ist erstmals günstiger erhältlich. Aktuell wird der Verkehrswarner für 74,85 Euro angeboten. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 84,95 Euro entspricht dies einem Abschlag von zwölf Prozent.
OOONO hat das Modell erst vor wenigen Wochen als Ergänzung zum regulären Co-Driver NO2 ins Programm aufgenommen. Technisch bleibt das bekannte Grundprinzip erhalten: Das kompakte Gerät warnt akustisch sowie über seinen LED-Ring vor Geschwindigkeitskontrollen und Gefahrenstellen.
Neu sind unter anderem der Aluminiumring, ein wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Anschluss und eine Halterung für die Sonnenblende.
CarPlay und Android Auto bleiben dabei
Die eigentliche Darstellung übernimmt auf Wunsch weiterhin die OOONO-App. Sie unterstützt Apple CarPlay und Android Auto und kann dort Warnmeldungen, Gefahrenstellen und Tempolimits anzeigen. Für die Nutzung verlangt OOONO mindestens iOS 18.1. Zusätzliche Gebühren für die Warnfunktionen fallen laut Anbieter nicht an.
Das unterscheidet den Verkehrswarner allerdings nicht grundsätzlich von der inzwischen stärker auftretenden Konkurrenz. Mit dem Drive One Pro von Needit ist inzwischen ebenfalls ein Modell mit CarPlay und Android Auto ohne laufendes Abonnement erhältlich. Dieses setzt zusätzlich auf ein eigenes Farbdisplay, ist aktuell jedoch vergriffen.
Needit wirbt offensiv mit Blitzer.de
Spannend bleibt vor allem die unterschiedliche Datenbasis. OOONO beendete die Zusammenarbeit mit Blitzer.de bereits im November 2025 und setzt heute auf Community-Meldungen, eine eigene Kameradatenbank und ein internes Datenteam.
Needit schlägt beim Marketing inzwischen den entgegengesetzten Weg ein. Der günstigere Drive One 2 wird aktuell ausdrücklich als offizielles Partnerprodukt von Blitzer.de beworben und soll Warnungen auf Basis der entsprechenden Daten liefern. Er kostet derzeit 27,99 Euro. Für Käufer bleibt damit zunehmend die Frage, ob Ausstattung und CarPlay-Anbindung oder die jeweils eingesetzte Warn-Datenbasis stärker ins Gewicht fallen.
Bringt nichts, wenn er sowieso nicht mehr warnt.
Blödsinn, habe Blitzer.de und Onooo mehrere Monate parallel jetzt laufen. Wenn es Fehlermeldungen gab, dann mal der eine, mal der andere. Aber vor den vorhandenen wurde bei beiden gewarnt.
@Unknown: zumindest für die Mitte Deutschlands kann ich das nicht bestätigen. Hatte beide im Einsatz und Blitzer.de hat als einziger auf zahlreiche mobile Blitzer hingewiesen. Was auch logisch ist bei der größeren Community.
Kann ich nicht bestätigen. Hier in Bayern / BW warnt mich OOONO nach wie vor sehr zuverlässig.
Und was passiert, wenn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den Verkehrswarner entdeckt? An für sich ist es in Deutschland nicht erlaubt, sich vor Radarstellen warnen zu lassen. Muss man in der App dann zeigen, dass Radarfallen ausgeschaltet sind?
Es interessiert keine Sau ob du so ein Teil im Fahrzeug hast. Das ist wie mit der früheren GEZ Werbung, wo man den Menschen Angst machen musste im Gefängnis zu landen wenn sie nicht bezahlen, weil sie wussten, dass es nur schwer kontrollierbar war.
Ein Radarwarner, der nicht mehr warnt, ist kein Radarwarner. Nennt man juristisch Versuch mit untauglichem Mittel.
Ooono hat sich selbst abgeschossen und ist inzwischen völlig unzuverlässig geworden. Leider nicht mehr brauchbar.
OOONO kann man eigentlich nicht mehr benutzen , ich hatte es Jahre lang im Einsatz und bin jetzt auf Blitzer.De umgestiegen und ich muss sagen ist im direkten vergleich 100mal besser . Hatte beide Systeme mehrere Monate parallel im Einsatz .
Diese ganzen Tröten sind so unnötig. Und dann noch für 75€. Holt euch für 25 ne KFZ-Halterung und gut ist.
Das Neuerungen sind doch nur der Alu-Ring und die Halterung. Der wiederaufladbare Akku und USB-C-Anschluss waren ja bereits die großen Neuerungen des NO2.
Macht die Datenbasis auch nicht besser. Seit der Abkehr von Blitzer.de ist das Gerät unzuverlässiger als die Einführung neuer iOS-Features in der EU. Für mich glücklicherweise halb so wild, nutze das Gerät nur um nicht unglücklich überrascht zu werden, fahre eh nicht zu schnell und wurde noch nie geblitzt.
das geht??? Du bist ein Großmeister im Langsamfahren
Ja, das geht. Wenn auf 30 oder 50 km/h beschränkt ist, kann man das doch auch einhalten; + 3-5km/h tun da nicht weh, da der Tacho nach oben hin auch leicht ungenau ist. Wenn unbegrenzt ist, nutze ich die maximal möglichen 280 km/h meines Autos auch gerne aus, sofern möglich. Und ja, bisher bin ich noch immer überall pünktlich angekommen und wurde dennoch in 24 Jahren nicht geblitzt.
Chapeau, echt :) Und Glückwunsch dafür :)
Naja, wenn oono nur noch schon aussieht mit der CarPlay Integration aber trotz des überzogenen Preises seine Funktion nicht mehr kann weil die Datenbasis fehlt, dann muss man als Käufer doch nicht mehr groß darüber nachdenken ob man das günstige funktionierende oder das teures nicht funktionierende Gerät kaufen sollte
Als Nutzer des Co-Driver NO2 kann ich nur jedem von dem Kauf abraten. Seit einigen Monaten ist die Qualität der Warndaten miserabel.Ob einzig und allein die Kündigung der Zusammenarbeit mit Blitzer.de dafür die Ursache ist ,kann ich nicht beurteilen. Allerdings benötige ich für die Warnung vor festen Blitzern das Gerät nicht ,dafür reicht mein Navi. In meiner Region wurde ich vor mobilen Blitzern seit Monaten nicht mehr gewarnt.Anstatt ein „Neues Gerät“ auf den Markt zu bringen sollte Ooono erst einmal dauerhaft aktuelle Daten für die Nutzer bereit stellen.
Blitzer.de ist eigentlich komplett ausreichend. Nur ist da der Ton nicht konfigurierbar, was die App unmöglich macht in meinen Augen. Ein dezenter Warnton ist alles was ich möchte. …vor Stauenden
Ich nutze nur noch Saphe… im direkten Vergleich mit dem Ooono deutlich akkurater und genauer. Hatte es des Öfteren im direkten Vergleich mit einem OOONO und seitdem die Datenbank bei OOONO nicht mehr mit Blitzer.de gekoppelt ist, fehlen viele aktuelle mobile Blitzer
Ich kann mich hier dem Rest nur anschließen, kauft euch nichts von der Firma. gen1 hier und Gen1. Waren schon länger unzuverlässig, seit dem Blitzer.de weg ist leider nahezu unbrauchbar.
Drive One 17€. Beste Anschaffung und klappt einwandfrei
Ooono abgeschafft, Blitzer.de mit Kurzbefehl so konfiguriert das App startet wenn mit Auto via Bluetooth verbunden wird und bei aussteigen beendet wird. Fertig ist die Sache.
Nutze opponieren, seit über zehn Jahren seit die Blitzer von Blitzer DE fehlen, deutlich weniger Mobile Blitzer, bin leider bereits in eine Mobile Falle getappt, waren zum Glück nur 7 km/h zu viel.
Ich sehe mich auf jeden Fall nach einer Alternative um…
Wirklich schade
Es geht nichts über Blitzer.de
Das interessiert keine Sau. Selbst in Streifenwagen wird es genutzt.
Needit sind die Rezessionen bei Amazon aber sich nicht soooo toll.
Dachte er hätte jetzt auch MagSafe für das IPhone :)