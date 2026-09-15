OOONO NO2 Plus: Neuer Verkehrswarner erstmals im Preis reduziert

Der noch junge OOONO Co-Driver NO2 Plus Aluminium ist erstmals günstiger erhältlich. Aktuell wird der Verkehrswarner für 74,85 Euro angeboten. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 84,95 Euro entspricht dies einem Abschlag von zwölf Prozent.

OOONO hat das Modell erst vor wenigen Wochen als Ergänzung zum regulären Co-Driver NO2 ins Programm aufgenommen. Technisch bleibt das bekannte Grundprinzip erhalten: Das kompakte Gerät warnt akustisch sowie über seinen LED-Ring vor Geschwindigkeitskontrollen und Gefahrenstellen.

Neu sind unter anderem der Aluminiumring, ein wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Anschluss und eine Halterung für die Sonnenblende.

CarPlay und Android Auto bleiben dabei

Die eigentliche Darstellung übernimmt auf Wunsch weiterhin die OOONO-App. Sie unterstützt Apple CarPlay und Android Auto und kann dort Warnmeldungen, Gefahrenstellen und Tempolimits anzeigen. Für die Nutzung verlangt OOONO mindestens iOS 18.1. Zusätzliche Gebühren für die Warnfunktionen fallen laut Anbieter nicht an.

Das unterscheidet den Verkehrswarner allerdings nicht grundsätzlich von der inzwischen stärker auftretenden Konkurrenz. Mit dem Drive One Pro von Needit ist inzwischen ebenfalls ein Modell mit CarPlay und Android Auto ohne laufendes Abonnement erhältlich. Dieses setzt zusätzlich auf ein eigenes Farbdisplay, ist aktuell jedoch vergriffen.

Needit wirbt offensiv mit Blitzer.de

Spannend bleibt vor allem die unterschiedliche Datenbasis. OOONO beendete die Zusammenarbeit mit Blitzer.de bereits im November 2025 und setzt heute auf Community-Meldungen, eine eigene Kameradatenbank und ein internes Datenteam.

Needit schlägt beim Marketing inzwischen den entgegengesetzten Weg ein. Der günstigere Drive One 2 wird aktuell ausdrücklich als offizielles Partnerprodukt von Blitzer.de beworben und soll Warnungen auf Basis der entsprechenden Daten liefern. Er kostet derzeit 27,99 Euro. Für Käufer bleibt damit zunehmend die Frage, ob Ausstattung und CarPlay-Anbindung oder die jeweils eingesetzte Warn-Datenbasis stärker ins Gewicht fallen.