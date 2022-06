Apples Fotoansicht „Look Around“ um Rhein-Ruhr-Metropolen erweitert

Apple hat „Look Around“ in Deutschland im April zusammen mit dem überarbeiteten Kartenmaterial für Apple Maps eingeführt. Als erste Stadt war München in der Fotoansicht verfügbar, mit einem Update im Mai wurden dann unter anderem die Region Stuttgart und Frankfurt ergänzt.

Apple ist aktiv dabei, die Verfügbarkeit der in Deutschland „Umsehen“ genannten „Look Around“-Funktion in der hauseigenen Karten-App zu erweitern. Mit einem neuen Update des Kartenmaterials stehen nun mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen in der Fotoansicht zur Verfügung.

