iOS 16 Systemvoraussetzungen: iPhone 7 und älter sind raus

Eine für alle Nutzer verfügbare Beta-Version von iOS 16 soll bereits von Juli an bereitstehen. Apple hat seine Webseite zum öffentlichen Beta-Software-Programm bereits aktualisiert und kündigt dort die baldige Verfügbarkeit an.

Apple kündigt die Verfügbarkeit von iOS 16 aktuell für den Herbst dieses Jahres an. Angesichts der weltweit weiterhin massiven Beeinträchtigungen bei der Komponentenverfügbarkeit ist es in diesem Jahr schwieriger als sonst, über einen konkreteren Zeitpunkt zu spekulieren. Bislang hatte Apple stets den September als „iPhone-Monat“ und damit auch optimalen Zeitpunkt für die finale Freigabe der neuesten iOS-Version im Fokus.

Wie immer wird es damit verbunden auch einzelne Funktionen geben, die aus leistungstechnischen oder sonstigen hardwareseitigen Gründen nicht auf allen Geräten verfügbar sind, auf denen sich iOS 16 installieren lässt. Als Beispiel führt Apple hier die automatische Türerkennung in den Bedienungshilfen an, die zwingend mindestens ein iPhone 12 Pro oder neuere Modelle des iPad Pro voraussetzt. Die überarbeitete Diktierfunktion verlangt zwingend ein iPhone mit A12 Bionic und neuer, dieser Prozessor wurde erstmals im Jahr 2018 in den iPhone-Modellen XS und XR verbaut.

