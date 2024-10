Omniscient-App: 3D-Kamera-Tracking und LiDAR-Scanning

Das Softwarestudio Stellaxis hat mit Omniscient eine iPhone-Anwendung auf den Markt gebracht, die sich an die Film- und Visual-Effects-Interessierten richtet. Die App ermöglicht es, mit einem iPhone oder iPad präzises 3D-Kamera-Tracking und LiDAR-Scanning durchzuführen. Dabei soll die Anwendung durch ihre Kompatibilität mit gängigen 3D-Softwarelösungen wie Blender, Maya, Cinema 4D und Nuke besonders praxisnah eingesetzt werden können.

I’ve always wanted a way to record the iPhone gyroscope/accelerometer data so it could be imported into After Effects and Blender and the other day I found an iPhone app that does that exact thing!! https://t.co/YjUOjfKvHt pic.twitter.com/hsmYkGs9Cv

— Jeremiah Warren ◡̈ (@jeremiahjw) October 3, 2024