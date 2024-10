Die Kamerasteuerung des iPhone 16: Apples Designer im Gespräch

Eines der Hardware-Highlights des iPhone 16 ist die mit der aktuellen Geräte-Genration neu eingeführte Kamerasteuerung. Diese physische, berührungsempfindliche Taste soll es den Nutzern erleichtern, schnell und unkompliziert Fotos und Videos aufzunehmen, indem sie eine intuitive Bedienung kompatibler Kamera-Apps ermöglicht. Ein Feature, das in dem Podcast Design Tangents noch mal im Detail besprochen wurde.

Unterhalten haben sich die beiden Gastgeber, Josh Rubin und Evan Orensten, mit Apples Johnny Manzari (ein Designer im Human Interface Team) und Rich Dinh (Senior Product Designer bei Apple).

Im Mittelpunkt der Entwicklung stand die Idee, dass Menschen oft wichtige Momente verpassen, weil sie zu lange brauchen, um die Kamera-App zu starten oder den richtigen Modus zu finden. Ziel der Kamerasteuerung sei es, diesen Prozess zu vereinfachen, indem ein direkter Zugriff auf die Kamera möglich ist. Ein kurzes Drücken der Taste öffnet die Kamera-App, ein weiteres Drücken löst das Foto aus. Durch Halten der Taste startet die Videoaufnahme. Diese Vereinfachung soll vor allem spontane Aufnahmen erleichtern.

Die Gestalter betonten, dass die Taste keine übereilte Entscheidung gewesen sei. Stattdessen habe man sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie man das Nutzererlebnis der Kamera weiter verbessern könnte. Besonders in Bezug auf die Videofunktion habe Apple lange an der Integration der entsprechenden Technologien gearbeitet, um den Übergang zwischen Foto- und Videoaufnahmen möglichst nahtlos zu gestalten.

“It really has become so much more than a button, but we didn’t set off thinking, how and when can we add that button? We set off asking the question, how can we get closer to one of our visions in the camera experience, which is never missing a moment.”