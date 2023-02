Ohne Blut: Apple mit Durchbruch bei der Blutzucker-Messung per Apple Watch

Darüber, dass Apple an einer Methode der nicht-invasiven Blutzucker-Messung mit Hilfe der Apple Watch arbeiten soll, ranken sich schon mehrerer Jahre recht konkrete Gerüchte. Nun soll einem Team in Cupertino ein signifikanter Durchbruch geglückt sein.

Insulin: Gehört für Millionen Deutsche zum Alltag

Dies will der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg in Erfahrung gebracht habe und berichtet aktuell über ein Team von Spezialisten, die für Apple an einer kontinuierlichen Blutzucker-Messung arbeiten sollen, die ganz ohne Blut auskommt und damit einen Bogen um den sonst von fast allen Lösungen am Markt vorausgesetzten Stich in den Finger macht.

Proof-of-Concept-Stadium erreicht

Die Projektgruppe soll laut Bloomberg die Bezeichnung „E5“ tragen und gerade einen Meilenstein genommen haben, der Apples Chefetage davon überzeugt hat, dass die Glukosemessung per Apple Watch kurz vor ihrer Marktreife steht.

Die Blutzuckermessung gilt schon länger als „heiliger Gral“ der Medizintechnik-Industrie und dürfte die Apple Watch um ein unschlagbares Verkaufsargument ergänzen, das die Zielgruppe der Sportuhr über Nacht um mehrere Millionen Diabetiker bzw. Diabetes-Vorbeugender vergrößern und die Industrie wohl auf den Kopf stellen würde.

Statt auf Nadeln zu setzen, wie sie leicht abgewandelt auch bei digitalen Monitoring-Systemen zum Einsatz kommen, soll Apple an einer optischen Blutzucker-Messung arbeiten, die die Glukose-Konzentration im Blut mit Hilfe von Lasern ermittelt.

Spezialkräfte arbeiten seit 12 Jahren am Projekt

An der Umsetzung der neuen Funktion, an der seit nunmehr 12 Jahren geschraubt wird, sollen mehrere hundert Ingenieure arbeiten. Bei diesen handelt es sich laut Bloomberg jedoch nicht um reguläre Mitarbeiter, sondern um Spezialkräfte der sogenannten „Exploratory Design Group“ XDG. Bei der Apple XDG soll es sich um eine bislang unbekannte Zusammenstellung von Mitarbeitern handeln, die vergleichbar mit Googles Forschungsabteilung Google X an überdurchschnittlich ambitionierten Projekten arbeitet. Apples XDG soll noch gewählter besetzt sein als die „Special Projects Group“ mit dem Apple-Auto beschäftigt ist oder die „Technology Development Group“, die an Apples Mixed-Reality Headset arbeitet.

Aktuell habe die Blutzucker-Messung per Apple Watch das Proof-of-Concept-Stadium erreicht und müsse nun nur noch auf eine alltagstaugliche Größe gebracht werden. Die Technologie hingegen soll einsatzbereit sein.