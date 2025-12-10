iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 983 Artikel

38 Gramm, 300 Lumen, 3 Lichtmodi

Wuben E1 stark reduziert: Weißes Selfie-Licht mit MagSafe
Erst vor Kurzem haben wir über mehrere Taschenlampen des Herstellers Wuben berichtet. Dabei hatten wir nicht auf dem Schirm, dass das Unternehmen mit der Wuben E1 (Herstellerseite) auch ein kompaktes Selfie Licht mit MagSafe Kompatibilität im Programm hat.

Wuben Taschenlampe Magsafe

Dies wollen wir kurz nachholen, vor allem da eine Farbvariante gerade durch ihre ungewöhnliche Preisgestaltung auffällt. Die weiße Version wird derzeit zum Couponpreis von 20,99 Euro angeboten, während die silberne Ausführung rund 60 Euro und die grüne Variante etwa 70 Euro kostet.

Wuben E1

Kompakte Bauform und magnetische Befestigung

Die Wuben E1 ist als kleine Zusatzleuchte für Smartphones und für den mobilen Einsatz konzipiert. Die einem Gewicht von rund 38 Gramm fällt sie kaum ins Gewicht und passt in jede Tasche. Die maximale Lichtleistung liegt bei bis zu 300 Lumen. Je nach eingestellter Helligkeit sind Laufzeiten von bis zu 70 Stunden möglich. Geladen wird der integrierte Akku über einen integrierten USB-C-Port.

Wuben Licht

Die Befestigung erfolgt magnetisch direkt auf der Rückseite kompatibler iPhones oder entsprechender Hüllen. Zusätzlich liegt ein separater Magnetring bei, der auch an Geräten ohne integrierte Magnetfläche genutzt werden kann. Die E1 lässt sich außerdem als kleiner Aufsteller verwenden, etwa für Videoaufnahmen oder Videotelefonate. Durch die Magnetfläche auf der Rückseite haftet die Leuchte auch an metallischen Oberflächen und kann als Arbeitslicht eingesetzt werden.

Wuben E1 Iphone

Drei Lichtmodi für Foto, Video und Alltag

Für unterschiedliche Anwendungen stehen drei Lichtfarben zur Verfügung. Nutzer können zwischen warmem, neutralem und kühlem Licht wählen. Die Farbtemperatur lässt sich in einem Bereich von 3.000 bis 6.000 Kelvin anpassen. Damit eignet sich das Licht sowohl für Selfies und Videoaufnahmen als auch für eine gleichmäßige Ausleuchtung am Schreibtisch oder für einfache Arbeiten im Dunkeln.

Produkthinweis
WUBEN E1 Selfie Licht Handy, Ringlicht Handy, 3 Farbtemperaturen Ringleuchte Mit Magnetisch, USB-Laden Ring Licht mit... 20,99 EUR


Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
10. Dez. 2025 um 12:37 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Waren nur 13 Stück verfügbar. Hab sie gekauft, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen.

  • Echt nützliches Teil. Leider wieder bei 60€. Dafür ist es mir dann doch zu teuer.

  • Mal ernsthaft, ohne Reverse-Wireless-Charging, doch eher ein Quatsch-Produkt, da es doch erst ohne eigene Stromversorgung wirklich praktisch wäre…

