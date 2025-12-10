Günstige smarte Waagen zum Jahreswechsel
Gute Vorsätze? Eufy reduziert Personenwaagen mit Apple Health
Kurz vor dem Jahreswechsel reduziert Eufy die Preise für seine smarten Personenwaagen deutlich. Die Aktion zielt auf Nutzer, die sich für das kommende Jahr vorgenommen haben, Gewicht und weitere Körperwerte regelmäßiger im Blick zu behalten.
Der zu Anker gehörende Anbieter richtet sich mit den Modellen an Anwender, die ihre Messdaten automatisch an Apple Health übertragen möchten. Aktuell sind alle drei Varianten zu Preisen zwischen rund 30 und 60 Euro erhältlich. Die Geräte erfassen bis zu 16 Messwerte, darunter Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Wasseranteil und Herzfrequenz.
Einstieg über Bluetooth mit Farbdisplay
Den günstigsten Zugang bietet die Smart Scale C20. Sie arbeitet ausschließlich mit einer Bluetooth-Verbindung und zeigt sämtliche Messergebnisse direkt auf einem integrierten Farbdisplay an. Das 3,36 Zoll große TFT-Panel ermöglicht die Nutzung auch ohne gekoppeltes Smartphone. Zusätzlich stehen verschiedene Nutzungsprofile für Kinder, Gäste und sportlich aktive Anwender bereit. Die Waage erkennt Personen selbstständig und lässt sich von mehreren Nutzern parallel verwenden. Der aktuelle Aktionspreis liegt bei 30 Euro statt der bisherigen 40 Euro.
Im Praxiseinsatz arbeitet das Basismodell im Alltag unkompliziert. Die Verbindung zur App erfolgt zügig, die Anzeige bleibt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Trotz Batteriebetrieb und Verzicht auf WLAN werden sämtliche wichtigen Messdaten erfasst und direkt an Apple Health übergeben. Für den Einstieg in die digitale Gewichtskontrolle stellt die C20 damit eine funktionale Lösung dar.
3D-Körpermodell und WLAN-Sync
Wer Veränderungen des Körpers detaillierter verfolgen möchte, kann auf die höheren Modellvarianten zurückgreifen. Diese erstellen aus den erfassten Körperwerten ein virtuelles 3D-Körpermodell, das in der begleitenden App visualisiert wird. Die Smart Scale P2 Pro unterstützt zusätzlich zur Bluetooth-Verbindung auch WLAN, wodurch Messungen automatisch und ohne Smartphone-Zwischenschritt synchronisiert werden. Auf der Waage selbst kommen allerdings nur einfache Anzeigen zum Einsatz. Der aktuelle Preis liegt bei 40 statt 60 Euro.
Noch mehr Einfluss auf die Darstellung bietet die Smart Scale P3. Hier lassen sich die direkt auf dem Display dargestellten Messwerte individuell festlegen. Der Hersteller setzt auf eine spezielle ITO-Beschichtung der Messfläche und gibt eine Genauigkeit von bis zu 50 Gramm an. Die P3 ist für die private Nutzung ausgelegt und kostet während der Aktion 60 Euro statt zuvor 90 Euro.
Ergänzung: die C20 und P2 Pro haben ein Maximalgewicht von 180 kg, die P3 bis 200 kg.
Die App ist scheisse.
Farbgebung und schriftgrössen so das sich sogar jüngere mit dem ablesen schwer tun.
Da stimme ich dir voll und ganz zu!
Da hast du recht , die App ist Schrott . Und bei mir stellt sich die Waage immer wieder auf englisch um was auch nervt .
Mal ne Frage: ich habe derzeit eine Waage von Withings mit WLAN.
Wenn ich jetzt lese, dass die Eufy Modelle z. T. nur Bluetooth haben, dann heisst das doch, dass ich für die Übertragung nach Health immer mein iPhone in der Nähe haben muss, oder?
Genau so ist es.
Und trotzdem wird Health nur angeboten, wenn du dir einen Account machst und auch der Hersteller-Cloud zustimmst
Hauptsache, die Personenwaage reduziert auch das Gewicht nach Weihnachten!:-)
Was hier von der Redaktion nicht erwähnt wird, ist das für Apple Health nur ein Benutzer möglich ist. So muss jeder sich eine eigene Wage kaufen in der Familie und das sollte wohl eher nicht das Ziel sein. Für Singles gut für eine Familie unbrauchbar. Und das ist eine der wichtigsten Informationen finde ich und es ist traurig das so etwas hier verschwiegen wird.
Autsch! Danke für den Hinweis! Hätte eine umsonst gekauft!
Danke für den Hinweis. Somit ist das Teil raus. Das ergibt ja gar keinen Sinn im mehr-Personen Haushalt
Vielen Dank für den Hinweis mit singel User bei Apple Health.
Dann kauf ich die lieber nicht.
So ein Display verbraucht ja auch Akku/Batterie. Sind die Dinger wenigstens wiederaufladbar? Oder muss ich da jeden Monat neue Batterien reinschieben?
Es gibt Batterien die man aufladen kann.. auch 2025..