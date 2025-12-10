Gute Vorsätze? Eufy reduziert Personenwaagen mit Apple Health

Kurz vor dem Jahreswechsel reduziert Eufy die Preise für seine smarten Personenwaagen deutlich. Die Aktion zielt auf Nutzer, die sich für das kommende Jahr vorgenommen haben, Gewicht und weitere Körperwerte regelmäßiger im Blick zu behalten.

Der zu Anker gehörende Anbieter richtet sich mit den Modellen an Anwender, die ihre Messdaten automatisch an Apple Health übertragen möchten. Aktuell sind alle drei Varianten zu Preisen zwischen rund 30 und 60 Euro erhältlich. Die Geräte erfassen bis zu 16 Messwerte, darunter Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Wasseranteil und Herzfrequenz.

Einstieg über Bluetooth mit Farbdisplay

Den günstigsten Zugang bietet die Smart Scale C20. Sie arbeitet ausschließlich mit einer Bluetooth-Verbindung und zeigt sämtliche Messergebnisse direkt auf einem integrierten Farbdisplay an. Das 3,36 Zoll große TFT-Panel ermöglicht die Nutzung auch ohne gekoppeltes Smartphone. Zusätzlich stehen verschiedene Nutzungsprofile für Kinder, Gäste und sportlich aktive Anwender bereit. Die Waage erkennt Personen selbstständig und lässt sich von mehreren Nutzern parallel verwenden. Der aktuelle Aktionspreis liegt bei 30 Euro statt der bisherigen 40 Euro.

Im Praxiseinsatz arbeitet das Basismodell im Alltag unkompliziert. Die Verbindung zur App erfolgt zügig, die Anzeige bleibt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Trotz Batteriebetrieb und Verzicht auf WLAN werden sämtliche wichtigen Messdaten erfasst und direkt an Apple Health übergeben. Für den Einstieg in die digitale Gewichtskontrolle stellt die C20 damit eine funktionale Lösung dar.

3D-Körpermodell und WLAN-Sync

Wer Veränderungen des Körpers detaillierter verfolgen möchte, kann auf die höheren Modellvarianten zurückgreifen. Diese erstellen aus den erfassten Körperwerten ein virtuelles 3D-Körpermodell, das in der begleitenden App visualisiert wird. Die Smart Scale P2 Pro unterstützt zusätzlich zur Bluetooth-Verbindung auch WLAN, wodurch Messungen automatisch und ohne Smartphone-Zwischenschritt synchronisiert werden. Auf der Waage selbst kommen allerdings nur einfache Anzeigen zum Einsatz. Der aktuelle Preis liegt bei 40 statt 60 Euro.

Noch mehr Einfluss auf die Darstellung bietet die Smart Scale P3. Hier lassen sich die direkt auf dem Display dargestellten Messwerte individuell festlegen. Der Hersteller setzt auf eine spezielle ITO-Beschichtung der Messfläche und gibt eine Genauigkeit von bis zu 50 Gramm an. Die P3 ist für die private Nutzung ausgelegt und kostet während der Aktion 60 Euro statt zuvor 90 Euro.