Offizielle Wikipedia-App mit drei guten iPhone-Widgets

Solltet ihr die iOS 14-Widgets, die die offizielle Applikation der Online-Enzyklopädie Wikipedia mitbringt, noch nicht gesichtet haben, dann empfehlen wir euch einen Abstecher zu den neun unterschiedlichen Infotafeln, die das Community-Lexikon anbietet.

So offeriert die Wikipedia hier ein „Bild des Tages“ (in den Größen 2×2, 2×4 und 4×4), das in der größten Version auch mit Bildunterschrift angezeigt wird und das täglich wechselnde, von der Wiki-Community gewählte Bild zeigt. Nach dem Tap auf eben jenes öffnet die Vollbildansicht, auf der sich weitere Informationen zur Aufnahmen entnehmen lassen.

Meistgelesen, Heute und Bild des Tages

Neben dem „Bild des Tages“ steht zudem das sogenannte „Heute“-Widget zur verfügung. Ebenfalls in den drei Widget-Größen 2×2, 2×4 und 4×4 verfügbar, blendet dieses historische Ereignisse am heutigen Datum vor 2, 10, 15 und 150 Jahren ein, die auf die Heute-Ansicht der Wikipedia verlinkt sind. Diese hat allein für den 1. Oktober 106 historische Ereignisse im Angebot, von 332 v. Chr. bis 2017.

Den Abschluss macht die Übersicht der meistgelesenen Artikel „Top Read“. Diese zeigt, ebenfalls in drei Größen, die meistbesuchten Artikel an. Diese lassen sich mit einem gezielten Tap von hier aus direkt ansteuern und öffnen, wie die beiden vorangegangenen Wikipedia-Apps auch, die Wiki-App.

Inhaltlich orientieren sich alle drei Widgets an der in den App-Einstallungen festgelegten Primärsprache und zeigen auf deutsch konfigurierten Geräten so auch nur die meistgelesenen Artikel der deutschen Wikipedia an.

Online-Relaunch steht bevor

Die Online-Enzyklopädie steht kurz vor dem ersten Design-Refresh in 10 Jahren, der allerdings ziemlich moderat ausfallen wir und sich auf die Neugestaltung des Menüs und eine bessere Lesbarkeit konzentriert. Hintergründe dazu haben wir hier zusammengefasst.