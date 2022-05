iOS 16: Noch drei Wochen bis zur Apple-Präsentation

Auch wenn wir in den kommenden Wochen sicher noch das eine oder andere Detail zu iOS 16 erfahren werden, scheint es zumindest aktuell noch so, als blieben die großen Überraschungen mit Blick auf die kommenden Betriebssysteme in diesem Jahr Apple vorbehalten.

Eine dieser „größeren Änderungen“ könnte die Einführung von dynamischen und interaktiven Widgets sein. Eine Funktion, die auf der Wunschliste von Nutzern recht weit oben rangiert und mit deren Umsetzung sich sicherlich auch Apple bereits befasst hat. Die damit verbundenen Möglichkeiten zeigt dieses Konzept sehr schön auf, so könnte sich der Sperrbildschirm von iPhone und iPad dynamisch an den Verlauf des Tages und die Gewohnheiten der Nutzer anpassen.

In genau drei Wochen können wir einen ersten offiziellen Blick auf iOS 16 werfen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC wird Apple am 6. Juni – das ist übrigens der Pfingstmontag – die kommenden Versionen seiner Betriebssysteme für Mac und Mobilgeräte offiziell ankündigen.

