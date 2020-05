O2: Vertragskunden haben Option auf mehr Datenvolumen

O2 belohnt Vertragsverlängerungen für begrenzte Zeit mit zusätzlichem Datenvolumen. Die Kampagne startet am 3. Juni und richtet sich an Mobilfunkkunden mit einem O2 Free- oder O2 Blue All-in-Laufzeitvertrag.

Weitersurf-Garantie wird langfristig gestrichen

Einen Haken hat die Sache allerdings. Die sogenannte „Weitersurfgarantie“ fällt dabei langfristig unter den Tisch. O2 wirbt zwar damit, dass dieser Vorteil beim Wechsel übernommen wird, im Kleingedruckten findet sich allerdings die Einschränkung, dass dies nur über 24 Monate hinweg kostenlos der Fall ist. Anschließend fällt hierfür eine Monatsgebühr von 5 Euro an, ansonsten wird nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen Datenvolumens für den Rest des Abrechnungsmonats auf maximal 32 KBit/s gedrosselt. Ihr müsst also für euch entscheiden, ob das doppelte Datenvolumen die Weitersurfgarantie in eurem Fall künftig überflüssig macht.

Dem Provider zufolge können die angesprochenen Kunden im Rahmen der Aktion kostenfrei in den Tarif mit dem nächsthöheren Datenvolumen des O2 Free Tarifportfolios wechseln. Bestehende Rabatte auf die Grundgebühr bleiben dabei ebenso erhalten wie die Connect-Option. Um die Vorteile zu erhalten, muss die Vertragsverlängerung bis zum 31. Juli 2020 stattfinden.