AirPods mit Pulsmessung: In 1-2 Jahren möglich

Apples AirPods könnten in absehbarer Zeit tatsächlich mit einer Funktion zur Herzfrequenzmessung ausgestattet sein. Das Branchenmagazin Digitimes zitiert diesbezüglich erneut Industriekreise, dem zufolge ist ein zeitlicher Rahmen von ein bis zwei Jahren realistisch.

In dem Bericht ist von Vorbereitungen die Rede, die AirPods mit Umgebungslichtsensoren auszustatten. „Übersetzt“ dürften damit Sensoren für die optische Pulsmessung gemeint sein. Apple experimentiert schon länger mit dergleichen und die gleiche Quelle wie jetzt sah die Funktion schon vor einem Jahr für die AirPods kommen. Die Entwicklung dürfte aber – zumindest wenn man Apples Ansprüche auf die Verlässlichkeit einer solchen Messung erfüllen will – aufwändig und von langwierigen Tests begleitet sein.

Eine solche Funktion würde hervorragend in Apples Hard- und Software-Portfolio passen und zugleich den Unternehmensfokus auf Gesundheit unterstreichen. Die Messwerte könnten direkt an Apps wie Aktivität und Health übertragen werden. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch eine neue Sportvariante der AirPods.

Vor Apple haben schon andere Anbieter mit dieser Funktion experimentiert. Ohrhörer wie die Bose SoundSport Pulse, Under Armour Sport Wireless Heart Rate oder JBL Reflect Fit sind mittlerweile aber wieder sang- und klanglos vom Markt verschwunden.