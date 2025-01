O2 und Orange versorgen Autobahn grenzüberschreitend mit 5G

Die O2-Mutter Telefónica arbeitet gemeinsam mit dem französischen Mobilfunkanbieter Orange daran, den ersten grenzüberschreitenden 5G-Autobahnkorridor zwischen Frankreich und Deutschland zu realisieren. Die beiden Unternehmen kooperieren dabei mit den Funkturm-Aufstellern Vantage Towers und Totem.

Das Projekt trägt den Namen „5G Autobahn to Autoroute“ (5G A2A) und soll auf einem 60 Kilometer langen Autobahnabschnitt realisiert werden, der die Städte Metz und Saarbrücken verbindet. Auf Seiten der wissenschaftlichen Unterstützung ist zudem die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar) mit im Boot.

Wer bei 5G entlang der Autobahn vorrangig an schnelles Internet und ruckelfreies Streamen denkt, der schenkt nur einem Teilbereich des Projekts Beachtung. Neben der grundsätzlichen Verbesserung der Smartphone-Konnektivität steht hier ganz besonders auch die Vernetzung der Fahrzeuge selbst und die Unterstützung von zukunftsweisenden Mobilitätsfunktionen im Vordergrund. Die Projektpartner heben hier insbesondere vernetzte Fahrfunktionen wie die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander, und darauf basierend, kooperative Funktionen wie Spurwechsel und Kollisionsvermeidung oder automatische und autonome Stauwarnungen hervor.

Fertigstellung für 2027 geplant

Die für den Testbetrieb ausgewählte Strecke wurde den kooperierenden Unternehmen zufolge auch gewählt, weil sie optimale Testvoraussetzungen für teil- sowie vollautomatisierte Fahrzeuge der nächsten Generation bietet. Die Mobilitätsfunktionen der Zukunft ließen sich hier in realer Umgebung erproben.

Das Bauvorhaben soll in Kürze beginnen, die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Das Projekt umfasst in Deutschland einen Streckenabschnitt entlang der Autobahn A6 sowie Teile der Autobahnen A4 und A320 in Frankreich. Das Projekt wird von der EU im Rahmen des Programms „Connecting Europe Facility Digital“ mit dem Ziel gefördert, eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in Europa aufzubauen.