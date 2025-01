„Zu gut für die Tonne“ integriert Küchentagebuch

Zu gut für die Tonne! ist an sich eine hervorragende App. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will mithilfe der Anwendung gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ankämpfen. Die App ist darauf spezialisiert, Rezepte für die Verwendung von Lebensmittelresten bereitzustellen.

Mit der neu veröffentlichten Version 3.2 haben die Entwickler die App erstmals seit langer Zeit wieder im Funktionsumfang erweitert. Ob das neue Lebensmitteltagebuch allerdings eine gute Idee ist, muss sich zeigen. Für unseren Geschmack nimmt die Funktion zu viel Zeit in Anspruch, und am Ende erfährt man nur das, was man ohnehin schon weiß: Man wirft zu viel Lebensmittel weg oder zeigt sich vorbildlich verantwortungsvoll.

Anonymität bleibt erhalten

Aber wir wollen nicht nur meckern, umgesetzt wurde das Ganze nämlich von daher schon mal sehr gut, dass keine persönlichen Daten eingeben muss, sondern die Daten mit einem anonym erstellten Account verknüpft werden, der sich jederzeit mithilfe eines bei der Einrichtung erstellten QR-Codes wiederherstellen lässt.

Um das Ganze wie von den Machern geplant zu nutzen, sollte man die App jedoch täglich mit Daten füttern und angeben ob, und falls, ja wieviel man wovon weggeworfen hat und warum man dies getan hat. Auf Basis dieser Informationen kann man dann statistische Auswertungen abrufen und personalisierte Tipps erhalten. Zudem werben die App-Macher mit der Möglichkeit, an noch nicht näher definierten Mitmach-Aktionen teilzunehmen.

Rezeptvorschläge passend zum Kühlschrankinhalt

Wie einleitend gesagt, steht euch die Nutzung des neu integrierten „Küchentagebuchs“ frei. Unabhängig davon ist „Zu gut für die Tonne!“ jedoch ein empfehlenswerter Download für alle, die sich gerne in der Küche aufhalten und gewillt sind, auch mal ein aus Resten zusammengestelltes Essen zuzubereiten.

Die App schlägt basierend auf den angegebenen Zutaten Rezepte vor und führt, teilweise durch Videos ergänzt, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch den Zubereitungsprozess.