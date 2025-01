„Wo ist?“-Tracker sind inzwischen für weniger als 5 Euro zu haben

Wenn man einen günstigen und mit Apples „Wo ist?“ kompatiblen Schlüsselanhänger sucht, ist man inzwischen dauerhaft für unter 7 Euro dabei. Mittlerweile kann man dergleichen zeitweise sogar für weniger als 5 Euro kaufen. Die besten Preise bekommt man immer dann, wenn man sich für die von nahezu allen Varianten erhältlichen Viererpacks entscheidet.

Vor ein paar Monaten haben wir uns noch über Sonderaktionen gefreut, bei denen die AirTag-Alternativen ab und an die 10-Euro-Marke unterschritten haben. Mittlerweile finden sich hier jedoch ständig neue, von verschiedenen, zumeist unbekannten Anbietern vertriebene Produkte auf dem Markt.

4 Chzhvan Key Finder = 19,20 Euro (4,80 Euro pro Stück)

4 Cascho Schlüsselfinder 24,65 Euro (6,16 Euro pro Stück)

4 Benlera Smart Tags = 26,00 Euro (6,50 Euro pro Stück)

4 VOCOlinc Air Tags = 26,99 Euro (6,75 Euro pro Stück)

4 Reyke Smart Tags Pro = 27,07 Euro (6,77 Euro pro Stück)

Bei den oben gelisteten Produkten handelt es sich durch die Bank um „Wo ist?“-Tracker, die mit einer austauschbaren Batterie betrieben werden. Mit einem wiederaufladbaren Akku versehene Geräte sind eher die Seltenheit, diese Technologie trifft man eher bei den „Wo ist?“-Karten für den Geldbeutel an.

Der Anbieter Seinxon bietet einen über USB-C wiederaufladbaren „Wo ist?“-Tracker als Schlüsselanhänger an, der mit aktuell 14,99 Euro preislich noch ganz in Ordnung geht.

Bei Karten auf Beschreibung achten

Wenn ihr eine der mittlerweile ebenfalls von verschiedenen Marken angebotenen und dementsprechend auch deutlich im Preis gesunkenen mit „Wo ist?“ kompatiblen Karten für den Geldbeutel sucht, solltet ihr ganz besonders auf die Beschreibung achten. So werden weiterhin auch solche angeboten, die nicht wiederaufgeladen werden können und nach rund einem Jahr reif für die Tonne sind. Teilweise ist in den Produktbeschreibungen sogar auch dann von einem Akku die Rede, wenn die Karten nicht wieder aufgeladen werden können. Hier müsst ihr also besonders auf der Hut sein.

Weitgehend bekannt dürfte die Tatsache sein, dass sich die günstigen Alternativen allesamt auf die reine Bluetooth-Ortung und ein optional abspielbares Tonsignal beschränken. Die Nahbereichssuche über UWB bleibt Apples Original vorbehalten.