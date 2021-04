O2 „Select & Stream“: Probleme bei der Bereitstellung von Netflix & Co.

Mit Select & Stream bietet O2 seit Februar ein Entertainment-Jahrespaket an, das im Zusammenhang mit einem Neuvertrag oder einer Vertragsverlängerung ein volles Jahr lang kostenlosen Zugriff auf Netflix, Sky Ticket oder waipu.tv verspricht. Mit der technischen Umsetzung tut sich der Provider allerdings schwer, uns haben mittlerweile einige Mails von betroffenen Nutzern erreicht. Gleich lautende Beschwerden finden sich auch in den Online-Foren von O2.

Grundsätzlich scheint es Probleme bei der Aktivierung von Select & Stream für Bestandskunden zu geben. Dies wird mittlerweile von O2 auch bestätigt. Man sehe sich hier mit technischen Herausforderungen im Zuge von Online-Vertragsverlängerungen konfrontiert.

Ärgerliche Support-Aussagen: „Selbst schuld“

Ärgerlich für die Betroffenen ist neben der fehlenden Zugriffsmöglichkeit auch die Art und Weise, wie der Telefon-Support der Telefónica-Tochter bisher auf derartige Problemberichte reagiert hat. So berichten mehrere Nutzer, dass ihnen gesagt wurde, sie hätten im Rahmen der Vertragsverlängerung ein erforderliches Häkchen nicht gesetzt und seien aus diesem Grund selbst dafür verantwortlich, dass sie nicht zur Teilnahme an der Aktion berechtigt sind.

Immerhin scheint mittlerweile auch die Hotline des Providers über die mit der Buchung von Select & Stream verbundenen technischen Probleme informiert. Eine klare Aussage mit Blick auf die endgültige Bereitstellung der Funktion liegt allerdings weiterhin nicht vor. Betroffene Kunden werden um Geduld gebeten. Man werde sie per SMS und E-Mail informieren und die Option zeitnah nachbuchen.

Unabhängig von den aktuellen Problemen sollten Nutzer von Stream & Select auch die damit verbundenen Vertragsbedingungen im Auge haben. Wenn nicht gekündigt wird, läuft das über Select & Stream gebuchte Abo nach Ablauf der kostenlosen Jahresfrist zu den regulären kosten weiter.

Nach 12 Monaten kostenpflichtig

O2 bietet Select & Stream in Verbindung mit verschiedenen Verträgen mit jeweils 24 Monaten Laufzeit für Neu- und Bestandskunden an. Das Angebot kann pro Kunde nur einmalig in Anspruch genommen werden. Weiterführende Informationen findet ihr hier bei O2.