Künftig wird nur auf 1 Mbit/s gedrosselt
O2 Prepaid mit „Weitersurfgarantie“ und 5G für alle Tarife
O2 wertet sein Prepaid-Angebot nennenswert auf. Nutzer der Tarife können, nachdem ihr Inklusivvolumen verbraucht ist künftig deutlich schneller weitersurfen. Zudem ist die Möglichkeit zur 5G-Nutzung bald schon bei allen Prepaid-Tarifen von O2 inklusive.
Vom 3. September an können alle Prepaid-Kunden von O2 nach Verbrauch ihres gebuchten Datenvolumens mit bis zu 1 Mbit/s weitersurfen. Das ist immerhin rund dreimal so schnell wie bisher. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s wird von O2 für alle Prepaid-Tarife gestrichen. Dem Anbieter zufolge soll die Änderung dazu beitragen, dass sich alle zentralen digitalen Anwendungen auch dann noch nutzen lassen, wenn man das in seinem Tarif beinhaltete Datenvolumen verbraucht hat.
Bilder: O2/Telefónica
O2 nennt hier explizit auch das Streamen von Videos als Beispiel. Allerdings darf man hier keine HD-Qualität erwarten, sondern muss sich beim Ansehen von Inhalten auf Netflix oder YouTube mit 480p zufrieden geben. Unbestreitbar sind dagegen die Vorteile beim Hören von Musik, dem normalen Surfen oder auch dem Empfangen und Versenden von Fotos.
5G für alle O2-Prepaid-Tarife
Als weitere Neuerung hat O2 angekündigt, dass fortan auch alle Bestandskunden mit Prepaid-Tarifen die Möglichkeit zur 5G-Nutzung erhalten. Für Neukunden im Prepaid-Bereich von O2 wurde die Möglichkeit zur Nutzung von 5G bereits im August freigeschaltet.
Für bestehende Tarife erfolgt die Umstellung nun in mehreren Schritten. O2 hat hier für die kommenden drei Monate September, Oktober und November weitere Anpassungen angekündigt, sodass noch in diesem Jahr auch jene Prepaid-Bestandskunden, die bisher keinen Zugang zu 5G hatten, den neuen Mobilfunkstandard nutzen können.
O2 bietet aktuell neben einem Basistarif ohne festes Datenguthaben vier verschiedene Prepaid-Optionen zu Preisen zwischen 14,99 Euro und 74,99 Euro pro Monat an. Im kleinsten Tarif sind monatlich 12 GB Datenvolumen enthalten, beim Tarif für 74,99 Euro sind 999 GB mit im Paket.
War die Drossel früher nicht mal 64kBit/s
Verrückt das das immer noch schneller war als damals das Modem was aber gereicht hatte,l um im Internet zu surfen, aber mit einer Drosselung nicht mal mehr eine WA Textnachricht weg ging. Da wird doch auch wesentlich mehr verschickt als nur der reine Text
Was mich viel mehr interessieren würde ist wie die 1 Mbit Drosselung im Basistarif funktioniert.
Da kann aber muss ich kein Datenvolumen kaufen (1GB z.B. 3,99€).
Habe ich die 1 Mbit auch, wenn ich nur die Telefonie/SMS (9ct/Minute/SMS) nutze?
Bei den normalen Prepaid-Tarifen wurde nach dem Verbrauch auf 384kbit/s reduziert. Beim Basistarif auf 32kbit/s.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Basistarif auch 1 Mbit/s bekommt.
Damit wäre der günstigste Tarif für 9,99€/4 Wochen zu haben.
Dementsprechend halte ich die Aussage aus dem Artikel oben, dass das für „alle Prepaid-Kunden“ gilt für Quatsch.
Mit 1mbit kann man wenigstens noch googeln bei drosselung
offtopic aber passt zum thema:
wird bei fraenk 40gb flat nach 15gb gedrosselt? So steht es im Produktinformationsblatt. Wenn ja, käme das bei mir niemals in Frage.
Wenn dann ab 40
Hab ich was verpasst? Bei Frænk? Gibt es neue Tarife?