O2 Prepaid mit „Weitersurfgarantie“ und 5G für alle Tarife

O2 wertet sein Prepaid-Angebot nennenswert auf. Nutzer der Tarife können, nachdem ihr Inklusivvolumen verbraucht ist künftig deutlich schneller weitersurfen. Zudem ist die Möglichkeit zur 5G-Nutzung bald schon bei allen Prepaid-Tarifen von O2 inklusive.

Vom 3. September an können alle Prepaid-Kunden von O2 nach Verbrauch ihres gebuchten Datenvolumens mit bis zu 1 Mbit/s weitersurfen. Das ist immerhin rund dreimal so schnell wie bisher. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s wird von O2 für alle Prepaid-Tarife gestrichen. Dem Anbieter zufolge soll die Änderung dazu beitragen, dass sich alle zentralen digitalen Anwendungen auch dann noch nutzen lassen, wenn man das in seinem Tarif beinhaltete Datenvolumen verbraucht hat.

Bilder: O2/Telefónica

O2 nennt hier explizit auch das Streamen von Videos als Beispiel. Allerdings darf man hier keine HD-Qualität erwarten, sondern muss sich beim Ansehen von Inhalten auf Netflix oder YouTube mit 480p zufrieden geben. Unbestreitbar sind dagegen die Vorteile beim Hören von Musik, dem normalen Surfen oder auch dem Empfangen und Versenden von Fotos.

5G für alle O2-Prepaid-Tarife

Als weitere Neuerung hat O2 angekündigt, dass fortan auch alle Bestandskunden mit Prepaid-Tarifen die Möglichkeit zur 5G-Nutzung erhalten. Für Neukunden im Prepaid-Bereich von O2 wurde die Möglichkeit zur Nutzung von 5G bereits im August freigeschaltet.

Für bestehende Tarife erfolgt die Umstellung nun in mehreren Schritten. O2 hat hier für die kommenden drei Monate September, Oktober und November weitere Anpassungen angekündigt, sodass noch in diesem Jahr auch jene Prepaid-Bestandskunden, die bisher keinen Zugang zu 5G hatten, den neuen Mobilfunkstandard nutzen können.

O2 bietet aktuell neben einem Basistarif ohne festes Datenguthaben vier verschiedene Prepaid-Optionen zu Preisen zwischen 14,99 Euro und 74,99 Euro pro Monat an. Im kleinsten Tarif sind monatlich 12 GB Datenvolumen enthalten, beim Tarif für 74,99 Euro sind 999 GB mit im Paket.