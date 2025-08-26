Apple Music kann Playlists von anderen Musikdiensten importieren

Apple hat im Mai eine Funktion eingeführt, mit deren Hilfe sich eine bestehende Musiksammlung und selbst erstellte Wiedergabelisten von anderen Musikdiensten zu Apple Music übertragen lassen. Zum Start stand diese Möglichkeit allerdings nur Apple-Kunden in Australien und Neuseeland zur Verfügung. Jetzt steht diese Option auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Brasilien, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Apple-Nutzer in Österreich und der Schweiz müssen sich wohl noch etwas länger gedulden.

Das Angebot basiert auf einer Zusammenarbeit mit dem Anbieter SongShift, der diese Funktion von Apple unabhängig zu Preisen ab 7 Euro über eine separate App anbietet.

Screenshots der SongShift-App

Für den Transfer ist ein aktives Abonnement von Apple Music notwendig. Unterstützt werden neben dem iPhone auch das iPad und Android-Geräte mit aktueller Version der Apple-Music-App sowie der Zugriff über die Weboberfläche unter music.apple.com. Um die Daten in Apple Music zu importieren, werden zudem die Zugangsdaten zum jeweils genutzten Ausgangs-Musikdienst benötigt. Wenn die Inhalte auf allen Geräten verfügbar sein sollen, muss die Synchronisierung der Musikmediathek aktiviert sein.

Teils müssen Alternativen gewählt werden

Im Anschluss an die Auswahl des jeweiligen Musikdienstes kann man entscheiden, welche Titel, Alben oder Wiedergabelisten übernommen werden sollen. Daraufhin versucht Apple Music, passende Einträge im eigenen Katalog zu finden und in die Bibliothek einzufügen. Danach wird der Transfer entweder als abgeschlossen angezeigt, weil eine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, oder Apple Music weist darauf hin, dass eine Überprüfung nötig ist, da nur ähnliche Versionen vorhanden sind. In diesem Fall haben Nutzer 30 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie einen alternativen Titel übernehmen möchten.

Apple weist darauf hin, dass sich nur Inhalte übertragen lassen, die auch im Katalog von Apple Music vorhanden sind. Zudem können keine Wiedergabelisten übernommen werden, die von den Musikdiensten selbst erstellt wurden. Es werden ausschließlich Listen übertragen, die die Nutzer selbst angelegt haben.