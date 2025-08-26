Verbesserungen für die kleine Bluetooth-Box
Bose SoundLink Micro startet in überarbeiteter Version
Bose hat seinen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher SoundLink Micro überarbeitet. Optisch unterscheidet sich die neue Version zunächst kaum vom Vorgänger. Bose zufolge wurde allerdings nicht nur der Ladeanschluss und die Trageschlaufe überarbeitet, sondern auch die Klangeigenschaften des Geräts nennenswert verbessert.
Dem Hersteller zufolge soll die Kombination aus einem Treiber und zwei passiven Radiatoren dafür sorgen, dass bei der Wiedergabe eine kräftige Bassleistung und gleichzeitig klare Höhen erreicht werden. Über die Funktion „Active EQ“ soll der Lautsprecher die Wiedergabe automatisch anpassen, um eine bestmögliche Wiedergabequalität zu erreichen. Wer zwei der Geräte koppelt, kann sie im Stereobetrieb nutzen, bei dem jeweils ein Lautsprecher den linken beziehungsweise rechten Kanal übernimmt. Alternativ lässt sich das Gerät auch mit weiteren kompatiblen Modellen aus der SoundLink-Reihe von Bose verbinden, um beispielsweise größere Räume zu beschallen.
Der Bose SoundLink Micro ist auch in seiner zweiten Generation nach IP67 zertifiziert und damit gegen Staub geschützt sowie für kurze Zeit wasserdicht. Laut Spezifikationen der Richtlinie hält er ein Untertauchen in bis zu einem Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten aus. Gehäuse und Frontgitter bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl und Silikon, was eine gewisse Stoßresistenz ermöglichen und zudem gegen Rost schützen soll. Ein verbesserter Nylon-Stoffriemen soll die Befestigung an Taschen, Fahrrädern oder anderen Gegenständen erleichtern.
Bluetooth-Multipoint und Spotify Tap
Dank der Unterstützung von Bluetooth 5.4 mit Multipoint-Funktion lässt sich der neue SoundLink Micro mit zwei Abspielgeräten gleichzeitig verbinden. Geladen wird das Gerät über USB-C und die Akkulaufzeit beträgt Bose zufolge bis zu zwölf Stunden. Der Lautsprecher lässt sich mit der Bose-App verbinden und bietet dank Spotify Tap die Möglichkeit, die Musikwiedergabe von Spotify zu starten, ohne dazu das Smartphone nutzen zu müssen.
Der SoundLink Micro der zweiten Generation ist ab heute in Schwarz und ab dem 23. September auch in „Dämmerungsblau“ erhältlich. Der Preis liegt bei 129,95 Euro und die Bestellung ist neben der Bose-Webseite auch über Amazon sowie weitere Vertriebspartner von Bose möglich.
Wie ich diese Menschen verachte, die mit so etwas durch die Gegend fahren!
Richtig
Ja, absolut! Soll ja jeder die Musik hören, die er mag. Aber er muss ja nicht auch seine Umwelt damit verpesten.
Oh ja! Wenn man mit Baby im Kinderwagen unterwegs ist. Nächte nicht geschlafen hat und Baby endlich eingeschlafen ist! Genau aber genau dann kommt jemand mit so bescheuerten Boxen auf dem Rad daher…..
Das ist dieselbe Klientel die laut im Zug telefoniert und dabei das Knäckebrot macht, damit bloß alle noch das dumme Geschwätz des Gesprächsteilnehmers mitbekommen. Nicht selten hatte ich Phantasien solchen Vögeln das Handy zu entreißen und aus dem Fenster zu werfen.
wer wegen so etwas Menschen „verachtet“, gehört in die Psychiatrie!
Oder man hat einfach gutes Benehmen und gute Manieren gelernt und achtet auf seine Umwelt.
Nöö.
Vielleicht sollten diejenigen die so telefonieren nur Rücksicht auf ihr Umfeld nehmen.
Ich verachte diese Verhalten ebenfalls.
Sami ist ganz empört von der Verachtung… Und das darf er auch. Er lieeeebt es 3 verschiedene Gespräche gleichzeitig in der U-Bahn neben sich zu hören.
Wer andere so emphatielos nervt, hat ein Problem. Psychisch.
Aus tiefstem Herzen schenke ich den nervenden Benutzern meine Verachtung!
Ein weiterer Albtraum wird wahr!
Für Männertag schon akzeptabel, aber bestimmt zu leise :-D
Mein Gott, das ist ja schlimm hier… Man kann doch anderen ein bisschen Spaß gönnen. Und wer wegen so etwas Menschen „verachtet“, gehört in die Psychiatrie!
Ach hier bist du auch nochmal empört, falls es im Unterkommentar jemand nicht gelesen hat. Alle herhören, Sami hat sich zuerst kritisch zur Kritik geäußert und hat das Spiel damit gewonnen. :D
und welchen Beifall möchtest Du mit deinen Kommentaren?
Er hat bereits jetzt die meisten Zustimmungen. Allein dass man einen Lautsprecher ans Fahrrad montiert ist Emission die vermeidbar ist.
Jetzt verachte ich die nervenden Benutzer noch mehr als vorher!
Deine Klinik nicht gefüllt genug oder warum suchst du dringend Mitbewohner?
Habt ihr den Artikel gelesen oder geht eure Wut nur gegen das erste (Werbe)-Bild? Im Text stand nichts davon, dass man genau diesen Lautsprecher kaufen soll, um seine Mitmenschen zu belästigen.
Aber das Bild ist da und man braucht dazu nichts zu lesen, so ein Bild sagt alles.
Top Lautsprecher übrigens, ich verachte die Park Beschaller genauso, habe es mir zum Windsurfen gekauft. Ist die erste Box die WIRKLICH wasserdicht ist. Habe die erste Version. Auch gerne im Oldie ohne Radio genutzt.
Danke für deinen Bericht. Spülst du die Box nach Salzwasserkontakt mit destilliertem oder normalen Wasser ab?
Ohne persönlich werden zu wollen – wenn man da draußen ist, sich vom Wind treiben lässt, mit den Wellen kämpft und die Kraft der Natur genießt – braucht’s da wirklich so eine Quäcke um das Erlebnis perfekt zu machen?
Ich habe 2 Stück seit mehreren Jahren im Einsatz. Die sind echt super, die Stereo Funktion nutze ich zwar nicht, aber Wasserfestigkeit kann ich bestätigen. Habe eine im Badezimmer auf dem Waschbecken stehen und der andere hängt in der Dusche. Top Lautsprecher.
Sowas mit Mikrofon im es als besser klingende Freisprecheinrichtung zu nutzen, suche ich seit längerem. Dieses grosse Sing von Bose ist mir leider zu schwer.