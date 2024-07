O2 packt erweiterte Notruf- und Reiseinformationen in Roaming-SMS

In zwei Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Der Mobilfunkanbieter O2 nimmt dies zum Anlass, seine Kunden von heute an mit einer besonders ausführlichen Roaming-SMS zu begrüßen, sobald sich diese in ein französisches Mobilfunknetz einbuchen. Die Nachricht enthält neben wichtigen Notrufnummern auch allgemeine Informationen im Zusammenhang mit dem Sportereignis.

Die Telefónica-Tochter geht offenbar davon aus, dass die Olympischen Spiele für einen großen Teil jener ihrer Kunden, die in den nächsten Wochen nach Frankreich reisen, im Vordergrund stehen. Daher greift das Unternehmen eine Initiative der deutschen Botschaft in Frankreich auf, und erweitert die Begrüßungs-SMS beim Grenzübertritt um zusätzliche Informationen. Der Text enthält neben verschiedenen Notrufnummern auch Links zu den Webseiten des Auswärtigen Amtes, der deutschen Vertretungen in Frankreich und zu den deutschen Teams bei den Olympischen Spielen und den Paralympics.

Nützliche Infos für Ihren Aufenthalt in Frankreich: Für konsularische Notfälle der Bereitschaftsdienst der deutschen Auslandsvertretungen: (werden nachgereicht) Notrufnummer: 112 Medizinischer Notfalldienst: 15 Polizei: 17 Feuerwehr: 18 Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes, Internetseite der deutschen Vertretungen in Frankreich, Team Deutschland Paris 2024, Team Deutschland Paralympics 2024. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Frankreich! Ihre deutschen Auslandsvertretungen

Neben der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112 kann man in Frankreich die Polizei, den medizinischen Notfalldienst SAMU und die Feuerwehr nämlich auch über die Kurzwahlnummern 17, 15 und 18 erreichen. Die Notrufnummern des deutschen Konsulats sind derzeit noch nicht verfügbar und sollen mit Beginn der Olympischen Spiele besetzt werden.

Telekom und Vodafone dürften nachziehen

Generell hatte die Deutsche Botschaft in Frankreich mit dieser Initiative eine sehr gute Idee; die wichtigsten Infos liegen so erstmal dauerhaft und schnell verfügbar im SMS-Eingang. O2 ist der erste der großen deutschen Mobilfunkanbieter, der den Vorschlag umgesetzt hat. Wir rechnen damit, dass die Telekom und Vodafone hier noch in ähnlicher Weise nachziehen.

O2 versendet die ausführlichen SMS-Infos noch bis zum 9. September. Die Nachricht wird auch an Kunden der diversen Unteranbieter von O2 wie zum Beispiel Blau versendet.