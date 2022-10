Hermes Paket-App neu: Schneller und übersichtlicher

In ihrer aktuellen Version 8.1.7 sieht die Hermes-App nicht nur ein ganzes Stück besser aus, sondern lässt sich vor allem auch flüssiger und intuitiver bedienen. Ein neues Hauptmenü am unteren Bildschirmrand erlaubt den schnellen Wechsel zwischen den Bereichen „Verfolgen“ und „Versenden“, zudem steht auch die Anzeige der nächstgelegenen Paketshops in diesem Bereich zum direkten Aufruf bereit.

