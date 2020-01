iPhone mit defektem Bildschirm: Keine Reparatur mehr per Postversand?

Wenn eine Reparatur des iPhone-Bildschirms erforderlich ist, bietet Apple neben der Möglichkeit, das Gerät in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Service-Provider abzugeben auch die Option zum Einsenden des Geräts. Letzteres scheint derzeit allerdings nur eingeschränkt zur Verfügung zu stehen.

ifun-Leser Ralf hat im Rahmen seiner Tätigkeit in einem größeren Unternehmen regelmäßig mit entsprechenden Reparaturfällen zu tun und macht uns auf eine geänderte Verfahrensweise beim Apple Support hin. Laut Auskunft der Apple-Mitarbeiter sei es aufgrund von Verletzungsgefahren nicht mehr möglich, die defekten Geräte durch einen Paketdienst abholen zu lassen. Stattdessen müssten diese nun persönlich in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Vertragspartner abgegeben werden. Die Mitarbeiter dort seien dann ausreichend geschult, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Mit Blick darauf, dass Apple weiterhin expliziert für die Möglichkeit zur Einsendung zur Reparatur wirbt, verwundert dies. Zudem will bei Apple Care auch niemand etwas von einer entsprechenden Änderung wissen. Allerdings scheint es in der Tat derzeit Probleme bei der Erfassung solcher Reparaturaufträge zu geben:

Die Supportmitarbeiterin wollte den Fall auch aufnehmen, kam jedoch in Ihrem System irgendwann an eine Stelle, an der Sie nicht mehr auswählen konnte, daß das iPhone abgeholt wird. … Ich hatte mich auch gestern an eine Vorgesetzte verbinden lassen um den Fall zu eskalieren und habe dort die selbe Auskunft erhalten.