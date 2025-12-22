Preis nochmal um die Hälfte reduziert
Apple-Watch-Armbänder und 2-in-1-Ladegerät im Ausverkauf
Der Zubehöranbieter Lululook hat die Preise für eine 2-in-1-Ladestation und verschiedene Armbänder für die Apple Watch reduziert. Mit dem Gutscheincode DEC50OFF lassen sich die Preise für die Artikel unabhängig von bereits erfolgten Preissenkungen zusätzlich halbieren.
Die von Lululook in verschiedenen Farben angebotenen Kunststoffarmbänder für die Apple Watch sind jetzt bereits ab 4,99 Euro erhältlich. Bei ihrer Markteinführung wurde noch ein Preis von 59 Euro genannt. Jetzt werden die Armbänder in den Farben Gelb, Grau und Waldgrün sowie in einer „Glow in the Dark“-Variante zu Preisen zwischen 9,99 Euro und 11,99 Euro gelistet. Mit dem oben erwähnten Gutscheincode bezahlt man am Ende nur noch zwischen 4,99 Euro und 5,99 Euro.
Die Abkürzung FKM steht für Fluorkautschuk und es handelt sich hierbei um ein synthetisches Material mit besonders widerstandsfähigen Eigenschaften. Die Armbänder verfügen über einen Metallverschluss und sind für die Apple-Watch-Modelle mit 42 bis 49 Millimetern Bildschirmgröße erhältlich.
2-in-1-Ladestation für unterwegs
Die im Rahmen der Aktion für 12,49 Euro erhältliche 2-in-1-Ladestation von Lululook ersetzt kein hochwertiges Ladedock für den Schreibtisch, kann sich aber als Zubehör für unterwegs ganz praktisch erweisen.
Das Gerät ist extrem kompakt und ermöglicht es, das iPhone und gleichzeitig die Apple Watch zu laden. Alternativ kann man das Ladefeld für das iPhone auch zum Aufladen der AirPods verwenden.
Zu beachten ist hier, dass ihr ein Netzteil und ein USB-C-Kabel selbst beisteuern müsst. Zudem ist das Gerät nicht für Nutzer geeignet, die ihr iPhone so schnell wie möglich auftanken wollen. Die maximal 7,5 Watt Leistung erklären, warum der Hersteller das Gerät im Abverkauf preislich reduziert anbietet.
Den Gutscheincode DEC50OFF müsst ihr beim Checkout an der Amazon-Kasse im Bereich „Zahlungsweise“ verwenden und dort auch aktivieren. Prüft vor dem Kaufabschluss, ob der Rabatt tatsächlich auch angewendet wurde.
Dankeschön
Danke für den Hinweis. Hab das Ladegerät einmal in grau und einmal in Silber für mich und meine Frau bestellt.
Hatte es ebenso wie du bestellt – doch dann wieder storniert nach den äußerst durchwachsenen Rezessionen was Langlebigkeit und Laden mit Unterbrechungen angeht.
Dir aber viel Spaß damit.
Das ist wohl auch eher als „reiseladegerät“ gedacht und nicht für den täglichen Gebrauch.
Code leider falsch. Gilt wohl nicht für alle Armbänder
Also ich bekomme andere Preise angezeigt
Ladegerät 24,99 und die Armbänder ab 9,99€
Es lohnt, den Text zu lesen.
Bzgl der Armbänder hat es geklappt. Danke für den Hinweis! Kann man mal ausprobieren.
Ich hatte mal das „Glow-In-The-Dark“-Armband. Es hat bei mir sofort allergische Reaktionen ausgelöst. Hatte ich bisher bei keinen anderem Armband. Und ich nutze bspw. viele Armbänder von Temu.
Ist natürlich nur eine persönliche Erfahrung.
Ich hatte auch schon eine allergische Reaktion auf das Metall an einem echten Apple armband. Ist sicher sehr individuell.
Danke für die Info! Ich habe es auch und keine allergischen Reaktionen. Weiß ist das bei euch? Schreibet es einfach in die Kommentare.
Habe schon beim letzten Mal zugeschlagen und diese (in meinem Fall 2) Bänder seit einem Jahr im Einsatz. Qualität m.M.n. richtig gut und beide Bänder sehen tatsächlich noch quasi wie neu aus. Empfehlung und danke für den Tipp!
Die Armbänder sind top, ist mittlerweile mein Daily.
Habe dieses Ladegeräte in der Vergangenheit für den Urlaub schon mal gekauft !
Leider nicht wirklich zu gebrauchen.
Für mich nix mehr ! ! !
Ich habe auch ein paar Bänder, sie sind top. Klare Empfehlung.