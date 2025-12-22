Apple-Watch-Armbänder und 2-in-1-Ladegerät im Ausverkauf

Der Zubehöranbieter Lululook hat die Preise für eine 2-in-1-Ladestation und verschiedene Armbänder für die Apple Watch reduziert. Mit dem Gutscheincode DEC50OFF lassen sich die Preise für die Artikel unabhängig von bereits erfolgten Preissenkungen zusätzlich halbieren.

Die von Lululook in verschiedenen Farben angebotenen Kunststoffarmbänder für die Apple Watch sind jetzt bereits ab 4,99 Euro erhältlich. Bei ihrer Markteinführung wurde noch ein Preis von 59 Euro genannt. Jetzt werden die Armbänder in den Farben Gelb, Grau und Waldgrün sowie in einer „Glow in the Dark“-Variante zu Preisen zwischen 9,99 Euro und 11,99 Euro gelistet. Mit dem oben erwähnten Gutscheincode bezahlt man am Ende nur noch zwischen 4,99 Euro und 5,99 Euro.

Die Abkürzung FKM steht für Fluorkautschuk und es handelt sich hierbei um ein synthetisches Material mit besonders widerstandsfähigen Eigenschaften. Die Armbänder verfügen über einen Metallverschluss und sind für die Apple-Watch-Modelle mit 42 bis 49 Millimetern Bildschirmgröße erhältlich.

2-in-1-Ladestation für unterwegs

Die im Rahmen der Aktion für 12,49 Euro erhältliche 2-in-1-Ladestation von Lululook ersetzt kein hochwertiges Ladedock für den Schreibtisch, kann sich aber als Zubehör für unterwegs ganz praktisch erweisen.

Das Gerät ist extrem kompakt und ermöglicht es, das iPhone und gleichzeitig die Apple Watch zu laden. Alternativ kann man das Ladefeld für das iPhone auch zum Aufladen der AirPods verwenden.

Zu beachten ist hier, dass ihr ein Netzteil und ein USB-C-Kabel selbst beisteuern müsst. Zudem ist das Gerät nicht für Nutzer geeignet, die ihr iPhone so schnell wie möglich auftanken wollen. Die maximal 7,5 Watt Leistung erklären, warum der Hersteller das Gerät im Abverkauf preislich reduziert anbietet.

Den Gutscheincode DEC50OFF müsst ihr beim Checkout an der Amazon-Kasse im Bereich „Zahlungsweise“ verwenden und dort auch aktivieren. Prüft vor dem Kaufabschluss, ob der Rabatt tatsächlich auch angewendet wurde.