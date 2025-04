O2 hebt Prepaid-Datenvolumen erneut an

Man könnte meinen, die Mobilfunkanbieter liefern sich gerade ein Wettrennen, wenn es darum geht, ihre Tarife besser auszustatten. Erst in der vergangenen Woche hat die Telekom das Datenvolumen bei ihren Prepaid-Tarifen angehoben. Jetzt zieht O2 nach. Nur vier Monate, nachdem das in den Prepaid-Tarifen von O2 enthaltene Datenvolumen zuletzt erhöht wurde, folgt nun die nächste Anpassung.

Anfang Januar hat die Telefónica-Tochter das Datenvolumen in den Tarifen O2 Prepaid S, M und L auf 10 GB, 20 GB und 30 GB angehoben. Nutzer dieser Tarifstufen erhalten nun erneut mehr Datenvolumen.

In den im 4-Wochen-Rhythmus abgerechneten Prepaid-Tarifen von O2 gibt es jetzt bis zu 20 GB mehr pro Abrechnungszeitraum: O2 Prepaid S: 12 GB statt 10 GB für 9,99 Euro

12 GB statt 10 GB für 9,99 Euro O2 Prepaid M: 25 GB statt 20 GB für 14,99 Euro

25 GB statt 20 GB für 14,99 Euro O2 Prepaid L: 50 GB statt 30 GB für 19,99 Euro

Ebenfalls von heute an wurde auch das in den Jahrestarifen von O2 enthaltene Datenvolumen bei unveränderten Preisen erhöht. Hier wirken sich die Änderungen wie folgt aus:

Smartphone Jahrespaket: 25 GB statt 20 GB inkl. Allnet-Flat für 79,99 Euro

25 GB statt 20 GB inkl. Allnet-Flat für 79,99 Euro Internet to Go 50: 50 GB statt 40 GB für 59,99 Euro

50 GB statt 40 GB für 59,99 Euro Internet to Go 125: 125 GB statt 100 GB für 99,99 Euro

Sämtliche Prepaid-Tarife von O2 lassen sich über 5G nutzen und beinhalten die Möglichkeit zum Download mit bis zu 300 Mbit/s. Die Upload-Rate ist auf maximal 50 Mbit/s begrenzt.

Telekom und Vodafone hatten bereits vorgelegt

Zuvor hat in der vergangenen Woche die Telekom ihr Prepaid-Portfolio kräftig überarbeitet und das enthaltene Datenvolumen zum Teil verdoppelt. Mit den jetzt vorgenommenen Änderungen gleicht O2 sein Angebot gefühlt an die neuen Konditionen der Telekom an.

Vorgelegt hat hier allerdings schon zu Monatsbeginn Vodafone. Dort wurden die CallYa genannten Prepaid-Tarife angepasst und dabei ebenfalls die preislich mit der Konkurrenz vergleichbaren Tarifstufen S, M und L zum Teil deutlich verbessert.