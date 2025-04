Datenvolumen teils verdoppelt: Telekom überarbeitet Prepaid-Tarife

Die Deutsche Telekom nimmt zum 29. April erneut Änderungen an ihren MagentaMobil Prepaid-Tarifen vor. Nach Unternehmensangaben erhalten Kundinnen und Kunden künftig mehr Datenvolumen, ohne dafür tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Das Angebot gilt sowohl für Neuverträge als auch für Bestandskunden der aktuellen Tarifgeneration.

Die Datenpakete in den Tarifstufen M, L und XL sowie im Jahrestarif werden deutlich erweitert. Im Tarif M stehen dann 13 GB zur Verfügung, im Tarif L sind es 25 GB, während die Variante XL 50 GB bietet. Der Jahrestarif enthält insgesamt 156 GB für zwölf Monate. Die Preise bleiben dabei unverändert: 9,95 Euro (M), 14,95 Euro (L), 19,95 Euro (XL) und 99,95 Euro für den Jahrestarif. Zusätzlich bleibt ein optionaler Datenbonus über die MeinMagenta-App bestehen, der je nach Nutzungsdauer bis zu 10 GB betragen kann.

Nicht verbrauchtes Datenvolumen bleibt erhalten

Ein zentrales Merkmal der im vergangenen August neu vorgestellten Tarife ist die automatische Übertragung von nicht aufgebrauchtem Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum. Dieses Volumen wird dann bevorzugt verwendet, bevor das neue Kontingent greift. Die Regelung gilt weiterhin für die Tarife M, L, XL sowie den Jahrestarif und soll die flexible Nutzung mobiler Daten unterstützen.

Neben dem Datenpaket enthalten die Tarife M bis XL sowie der Jahrestarif eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Der kleinste Tarif (S) bietet eine Flatrate nur innerhalb des Telekom-Netzes und 50 Minuten in andere Netze. Der Zugang zum 5G-Netz ist in allen Tarifen eingeschlossen.

Roaming in der Schweiz

Auch für Aufenthalte in der Schweiz gelten weiterhin die bestehenden Roaming-Vorteile: Nutzerinnen und Nutzer können ihre Inklusivleistungen für Telefonie, SMS und Datenverkehr wie im Inland verwenden. Laut Telekom entspricht das der Handhabung in den EU-Mitgliedsstaaten. Für Länder außerhalb Europas wurde ein einheitlicher Minutentarif von 29 Cent festgelegt, der sowohl für ein- als auch ausgehende Gespräche in über 140 Ländern gilt.

Die angepassten Tarife sind ab dem 29. April erhältlich – sowohl online als auch im stationären Handel.

Die neuen Prepaid-Preise ab 29. April

MagentaMobil Prepaid S:

1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M:

13 statt 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L:

25 statt 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL

50 statt 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max:

unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: