Günstige Deckenleuchte von Govee kann Apple Home über Matter

Govee hat mit dem Square Ceiling Light eine neue Deckenlampe im Programm, die momentan zum günstigen Einführungspreis erhältlich ist. Statt 69,99 Euro bezahlt man nur 51,79 Euro, wenn man den Rabattgutschein auf der Produktseite aktiviert.

Die neue Deckenlampe von Govee ist von Haus aus mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel und kann dank ihrer Matter-Unterstützung auch in Apple Home integriert und in der Folge auch mithilfe von Siri gesteuert werden. Als maximale Helligkeit werden 2400 Lumen angegeben, der Stromverbrauch liegt bei voller Leuchtkraft bei 24 Watt. Die Lampe ist dimmbar und in der Lage, sowohl Weißlicht zwischen 2700 und 6500 Kelvin als auch buntes Licht im vollen RGB-Spektrum anzuzeigen.

Ähnlich, wie wir es von der Aqara T1M kennen, bietet auch die Deckenlampe von Govee die Möglichkeit, zwei voneinander getrennte Lichtzonen anzusteuern. Zusätzlich zum Hauptlicht verfügt die Lampe noch über eine rundumlaufende RGBIC-Hintergrundbeleuchtung. Alternativ zu festen Lichtvorgaben besteht in Verbindung mit der App des Herstellers auch die Möglichkeit, eine von mehr als 70 verschiedenen Lichtszenen oder eine musikbasierte Lichtsteuerung zu aktivieren.

Einfach zu montieren: Alles dabei

Die neue Deckenleuchte von Govee misst 30 auf 30 Zentimeter und ist fünf Zentimeter hoch. Im Lieferumfang ist neben einer Befestigungsplatte, Schrauben und Dübeln auch das für den elektrischen Anschluss benötigte Material enthalten. Abhängig vom Montageort kann die Leuchte wohl auch mit einfacheren Holzschrauben oder dergleichen befestigt werden, das Gewicht gibt der Hersteller mit knapp anderthalb Kilogramm an. Dem Hersteller zufolge ist die Leuchte aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und lässt sich dank der abnehmbaren Grundplatte einfach montieren.

Alles in allem scheint uns die neue Govee-Leuchte eine preislich attraktive Alternative zu „dummen“ Lampen zu sein. Mit Praxiserfahrungen können wir bislang allerdings noch nicht dienen.