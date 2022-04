Flexible MagSafe-Ladestation: 20 Euro Abzug zum Verkaufsstart

Die 2-in-1-Ladestation richtet sich an Nutzer von iPhone 12 und iPhone 13, deren Geräte mit dem magnetischen MagSafe-Ladestandard ausgestattet sind und so selbstständig an der Ladestation haften. Hier versorgt der Ladeständer Apples Smartphones mit 7,5 Watt Ladeleistung und verspricht den Akkufüllstand der Geräte in 2,5 Stunden von 0 auf 100 Prozent zu bringen.

Insert

You are going to send email to