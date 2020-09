O2 bringt eigenes 5G-Netz an den Start

Nach der Telekom und Vodafone wird künftig auch O2 ein eigenes 5G-Netz anbieten. Der Startschuss wird am 3. Oktober in den fünf größten Städten Deutschlands fallen.

O2 zufolge wurde das Datum für den 5G-Start bewusst gewählt. Man wolle damit am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ein Zeichen für digitalen Fortschritt und mobile Freiheit setzen. Die Telefónica-Tochter wird ihr 5G-Netz von Samstag in einer Woche an in den Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln anbieten.

Mit der Vermarktung für Endkunden will O2 am 6. Oktober beginnen. Ob sich damit verbunden auch Tarifneuerungen auftun, bleibt abzuwarten. Aktuell lässt der Anbieter verlauten, dass 5G von diesem Stichtag an ohne Aufpreis für alle O2 Free Mobilfunktarife ab 39,99 Euro/Monat verfügbar sein wird.

5G ist die Zukunft. Unsere Marke O2 wird diese Zukunft bezahlbar und damit allen zugänglich machen. O2 steht dafür, Innovationen für alle Verbraucher zu öffnen und massenmarktfähig zu machen. Das war bei der Homezone, den O2 Free Tarifen oder unserem Unlimited-Angebot so, und das wird O2 auch für 5G einlösen. Wir schaffen für unsere Kunden das attraktivste 5G-Gesamtpaket am Markt – mit einem hervorragenden Vertrieb & Service, innovativen Tarifen und passender Hardware, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, einer starken Marke sowie einem leistungsfähigen Netz.

Apple bietet bislang kein Telefon mit 5G-Unterstützung an. Die Präsentation der nächsten iPhone-Modelle erwarten wir für Mitte Oktober. Ob diese auch Mobilfunk über 5G unterstützen, ist derzeit allerdings noch völlig offen.