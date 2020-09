Netatmo HomeKit-Videotürklingel lässt sich vorbestellen

Bereits am Montag konnten wir darüber berichten, dass Netatmo am Montag mit dem Verkauf seiner mit HomeKit kompatiblen „Intelligenten Videotürklingel“ starten will. Beim Hersteller findet sich die Produktneuheit noch nicht im Shop. Amazon und Tink haben die Türklingel dagegen schon zum Verkauf gelistet und erlauben die Bestellung, ein konkreter Liefertermin wird allerdings noch nicht genannt.

Die Ankündigung der HomeKit-Türklingel von Netatmo jährt sich im Januar zum zweiten Mal. Die extrem lange Wartezeit darf man vermutlich nicht dem Hersteller alleine in die Schuhe schieben, auch Apple und die mit HomeKit verbundenen Zulassungsprozesse dürften hier eine tragende Rolle spielen. Aus dem selben Grund warten wir wohl auch weiterhin auf das HomeKit-Update der Videotürklingel von eufy. Diese ist seit dem Frühjahr auf dem Markt und der Hersteller gab sich anfangs mit Blick auf ein zeitnahes HomeKit-Update zuversichtlich, die Funktionserweiterung steht jedoch weiterhin aus.

Netatmo wird in der kommenden Woche zwar mit HomeKit starten, hat die Unterstützung von HomeKit Secure Video allerdings noch zurückgestellt. Diese werde sobald verfügbar per Update nachgeliefert.

Die Netatmo-Türklingel setzt die Möglichkeit zum Anschluss an einen Klingeltrafo voraus. Ob die für die Installation benötigten Voraussetzungen bei euch gegeben sind, könnt ihr mithilfe des vom Hersteller bereitgestellten Kompatibilitätschecks ermitteln.