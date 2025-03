O2 bietet bereits ab 20 Euro unbegrenztes Datenvolumen

Nicht nur die Telekom, auch O2 verbessert die Attraktivität der Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Neukunden haben hier aktuell die Möglichkeit, schon für 19,99 Euro pro Monat einen Unlimited-Tarif zu erhalten. Die zeitlich befristete Sonderaktion läuft noch bis zum 5. Mai, die in diesem Rahmen angebotenen Preise bleiben bei Vertragsabschluss dauerhaft bestehen.

Mit 15 Mbit/s für 19,99 Euro

Der günstigste O2-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen ist der „O2 Mobile Unlimited Smart“. Wenn man für 24 Monate abschließt, bezahlt man hier vorübergehend nur 19,99 Euro pro Monat für eine Allnet-Flat inklusive unbegrenztem Datenvolumen über 4G und 5G.

Einen Haken hat das Ganze allerdings: Die maximale Übertragungsrate ist auf 15 MBit/s begrenzt. In der Regel sollte diese Leistung im Alltag jedoch voll und ganz ausreichen. Um diesen Wert einzuordnen, könnt ihr einen Blick auf die von Netflix ausgegebenen Empfehlungen zur Internetgeschwindigkeit werfen. Dort ist von 3 Mbit/s für HD und 5 Mbit/s für Full-HD die Rede. 15 Mbit/s werden als Mindestbandbreite für 4K-Streaming empfohlen.

Volle Leistung in drei Varianten

Wenn ihr mehr Bandbreite nutzen wollt, hat O2 ebenfalls im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Sonderaktion auch seine beiden anderen Unlimited-Tarife sowie den Mobile-L-Tarif mit 100 GB Datenvolumen im Preis reduziert. Hier kann man das Mobilfunknetz dann jeweils mit bis zu 300 Mbit/s nutzen – sofern dies die jeweilige Anbindung hergibt.

Verpflichtet man sich ebenfalls als Neukunde für 24 Monate, so ist die Variante „O2 Mobile L 100 GB+“ vorübergehend zum Monatspreis von 19,99 Euro erhältlich.

Der Tarif „O2 Mobile Unlimited on Demand“ ist für 24,99 Euro zu haben, hier gilt es allerdings das Kleingedruckte zu beachten: Wenn ihr innerhalb von 24 Stunden 10 GB verbraucht habt, könnt ihr zwar beliebig oft Datenvolumen nachfassen, müsst dies aber immer in 2-GB-Schritten per SMS tun. Am nächsten Kalendertag startet man dann wieder bei Null.

Wer sich diesen Stress nicht geben will, erhält mit „O2 Mobile Unlimited Max“ eine tatsächlich unbegrenzte Flatrate. Wenn man während des Aktionszeitraums bucht, bezahlt man hier lediglich 29,99 Euro statt der regulären 49,95 Euro im Monat.