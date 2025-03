Spotify bietet Wiedergabeliste mit persönlichen Konzerttipps

Spotify zeigt jetzt nicht nur Konzerte in der Nähe an, sondern verpackt diese Info in einer speziellen Wiedergabeliste mit dem Titel „Konzerte in deiner Nähe“. Der Inhalt dieser Wiedergabeliste wird unter Berücksichtigung des aktuellen Aufenthaltsorts und des Hörverlaufs des jeweiligen Nutzers generiert.

Über Konzerte in der Nähe informiert Spotify inzwischen seit fast zehn Jahren. Im November 2015 wurde der Musik-Bereich der App um das Menü „Konzerte“ erweitert. Auch damals schon konnte man sich direkt in der Streaming-App über anstehende Konzerte der favorisierten Künstler informieren. Als Grundlage für diese Empfehlungen werden jene Bands und Interpreten berücksichtigt, die man über die vergangenen Monate angehört hat.

Wird jeden Mittwoch aktualisiert

Spotify vereinfacht die Suche nach interessanten Konzerten, indem es eine automatisch erstellte und regelmäßig aktualisierte Wiedergabeliste anbietet, die Songs von Künstlern enthält, die demnächst in der näheren Umgebung auftreten. Die Wiedergabeliste wird fortan jeden Mittwoch aktualisiert und enthält eine Auswahl von 30 Songs, die auf den eigenen Hörgewohnheiten basieren.

Zusätzlich zu den Musikstücken kann man über die „Konzerte in deiner Nähe“-Liste auch erweiterte Informationen zu den einzelnen Interpreten, und deren Tourneen sowie den Veranstaltungsorten abrufen. Spotify bietet zudem die Möglichkeit an, direkt Tickets für die einzelnen Konzerte zu buchen. Für diese Option greift der Musikdienst auf Partnerschaften mit Anbietern wie Eventim zurück.

„Konzerte in deiner Nähe“ – So geht’s:

Die neue Wiedergabeliste steht gleichermaßen Abonnenten von Spotify Premium wie auch Nutzern der kostenlosen Version des Musikdienstes zur Verfügung. Um die Funktion in vollem Umfang zu nutzen, sollte man Spotify zufolge die folgenden Punkte beachten: